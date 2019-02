Lucro líquido do McDonald’s sobe 3,7% no 2º trimestre

O lucro líquido do McDonald’s cresceu 3,7% no segundo trimestre deste ano, para 1,4 bilhão de dólares (1,38 dólar por ação), de 1,35 bilhão de dólares (1,32 dólar por ação) no mesmo período do ano passado. A receita aumentou 2,4%, para 7,08 bilhões de dólares.

Analistas previam lucro por ação de 1,40 dólar e receita de 7,09 bilhões de dólares. A margem operacional diminuiu para 31,0% no segundo trimestre, de 31,2% um ano antes.

As vendas no conceito mesmas lojas – nas lojas abertas há um ano ou mais – subiram 1,0% em base anual, mais do que a previsão de alta de 0,8% dos analistas. Nos EUA as vendas cresceram 1,0%, abaixo da expansão de 1,5% esperada, enquanto na Europa as vendas declinaram 0,1%, conforme o previsto. Nas regiões Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África houve queda de 0,3% nas vendas, especialmente por causa de resultados negativos na China, na Austrália e no Japão. O McDonald’s espera que as vendas no conceito mesmas lojas em julho fiquem relativamente estáveis e que os resultados do segundo trimestre são um novo indicativo de que o ano continuará sendo desafiador, de acordo com as recentes tendências das vendas. (com Estadão Conteúdo)