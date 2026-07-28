Lucro do FGTS será dividido entre 138 milhões de trabalhadores: saiba quem tem direito ao crédito

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira, 28, a distribuição de 13,04 bilhões de reais do lucro obtido pelo fundo em 2025. O valor corresponde a 89% do resultado positivo registrado no período, que foi de 14,7 bilhões de reais, e será creditado automaticamente na primeira quinzena de agosto para cerca de 138,2 milhões de trabalhadores.

Quem tem direito ao crédito?

Terão direito ao crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas vinculadas do FGTS em 31 de dezembro de 2025, sejam elas ativas ou inativas. O depósito será feito de forma proporcional ao valor disponível em cada conta nessa data, sem necessidade de solicitação por parte do beneficiário.

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Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade das contas do FGTS terá um acréscimo de 1,87%, elevando o rendimento total do fundo em 2025 para 6,90%, considerando a Taxa Referencial (TR), os juros de 3% ao ano e a parcela distribuída do lucro. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o retorno ficou 2,53 pontos percentuais acima da inflação, medida pelo IPCA.

Os valores não poderão ser sacados imediatamente. Assim como o saldo já existente no FGTS, o crédito seguirá as regras do fundo e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou outras modalidades autorizadas.

Além da aprovação da distribuição dos lucros, o Conselho Curador também apresentou o balanço financeiro do FGTS referente a 2025. O fundo registrou a maior arrecadação de sua história, alcançando 212,56 bilhões de reais, ante 192,5 bilhões de reais em 2024.

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Os saques também aumentaram no período, somando 190,4 bilhões de reais, alta de 18,3% em relação ao ano anterior. A principal modalidade de retirada foi a rescisão contratual, incluindo a multa rescisória, responsável por 31,3% dos saques. Em seguida aparecem o saque-aniversário (28,6%), os saques para habitação (14%), aposentadoria (7,5%) e a multa rescisória relacionada ao saque-aniversário (7,2%).

Em 2025, o FGTS também destinou recursos para ações de calamidade pública em 662 municípios, beneficiando aproximadamente 283 mil trabalhadores. Na área habitacional, o fundo financiou moradias para 633 mil famílias, volume 4,2% superior ao registrado no ano anterior.

O patrimônio do FGTS continuou em expansão. Os ativos do fundo atingiram 837,7 bilhões de reais, impulsionados pelas operações de crédito e pelas aplicações financeiras. Já o patrimônio líquido cresceu 6,1%, passando de 118,7 bilhões de reais para 126 bilhões de reais. As receitas também avançaram, saltando de 52,5 bilhões de reais, em 2024, para 64,5 bilhões de reais em 2025.