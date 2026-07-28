ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Lucro do FGTS será dividido entre 138 milhões de trabalhadores: saiba quem tem direito ao crédito

Valor será depositado automaticamente na primeira quinzena de agosto para trabalhadores que tinham saldo em contas do FGTS até 31 de dezembro de 2025

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 14h15 | Atualizado em 28 jul 2026, 14h36
Um ano após sua implementação, o Crédito do Trabalhador gerou acúmulo de múltiplos empréstimos
 ((Joédson Alves/Agência Brasil)/VEJA.com)
Continua após publicidade
Lucro do FGTS será dividido entre 138 milhões de trabalhadores: saiba quem tem direito ao crédito Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira, 28, a distribuição de 13,04 bilhões de reais do lucro obtido pelo fundo em 2025. O valor corresponde a 89% do resultado positivo registrado no período, que foi de 14,7 bilhões de reais, e será creditado automaticamente na primeira quinzena de agosto para cerca de 138,2 milhões de trabalhadores.

Quem tem direito ao crédito?

Siga

Terão direito ao crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas vinculadas do FGTS em 31 de dezembro de 2025, sejam elas ativas ou inativas. O depósito será feito de forma proporcional ao valor disponível em cada conta nessa data, sem necessidade de solicitação por parte do beneficiário.

Continua após a publicidade

Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade das contas do FGTS terá um acréscimo de 1,87%, elevando o rendimento total do fundo em 2025 para 6,90%, considerando a Taxa Referencial (TR), os juros de 3% ao ano e a parcela distribuída do lucro. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o retorno ficou 2,53 pontos percentuais acima da inflação, medida pelo IPCA.

Os valores não poderão ser sacados imediatamente. Assim como o saldo já existente no FGTS, o crédito seguirá as regras do fundo e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou outras modalidades autorizadas.

Além da aprovação da distribuição dos lucros, o Conselho Curador também apresentou o balanço financeiro do FGTS referente a 2025. O fundo registrou a maior arrecadação de sua história, alcançando 212,56 bilhões de reais, ante 192,5 bilhões de reais em 2024.

Continua após a publicidade

Os saques também aumentaram no período, somando 190,4 bilhões de reais, alta de 18,3% em relação ao ano anterior. A principal modalidade de retirada foi a rescisão contratual, incluindo a multa rescisória, responsável por 31,3% dos saques. Em seguida aparecem o saque-aniversário (28,6%), os saques para habitação (14%), aposentadoria (7,5%) e a multa rescisória relacionada ao saque-aniversário (7,2%).

Em 2025, o FGTS também destinou recursos para ações de calamidade pública em 662 municípios, beneficiando aproximadamente 283 mil trabalhadores. Na área habitacional, o fundo financiou moradias para 633 mil famílias, volume 4,2% superior ao registrado no ano anterior.

O patrimônio do FGTS continuou em expansão. Os ativos do fundo atingiram 837,7 bilhões de reais, impulsionados pelas operações de crédito e pelas aplicações financeiras. Já o patrimônio líquido cresceu 6,1%, passando de 118,7 bilhões de reais para 126 bilhões de reais. As receitas também avançaram, saltando de 52,5 bilhões de reais, em 2024, para 64,5 bilhões de reais em 2025.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
CLT
Desemprego
Economia
FGTS
seguro-desemprego
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).