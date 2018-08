Lucro do FGTS: 82% dos trabalhadores receberão até R$ 10

O Conselho Curador do FGTS definiu nesta terça-feira que distribuirá 50% do lucro do fundo – o equivalente a 6,23 bilhões de reais – com 90,7 milhões de trabalhadores. Ao todo, 258 milhões de contas receberão o crédito até o dia 31 – uma mesma pessoa pode ter mais de uma conta do FGTS.

Em média, segundo a Caixa, cada trabalhador receberá um crédito de 38 reais. Mas o valor pode ser maior ou menor, depende de quanto a pessoa tinha depositado no FGTS em dezembro de 2017 (calculadora mostra quanto você receberá). Sobre esse saldo será aplicada uma correção de 1,72%.

A fatia dos que receberão 38 reais é muito pequena. Pelos cálculos da Caixa, 82,15% dos trabalhadores receberão até 10 reais. Outros 12,65% terão um crédito de 10 a 100 reais. Menos de 5% receberão de 100 reais até 1.000 reais. Só 0,27% terá um depósito de 1.000 a 5.000 reais. O porcentual dos que que receberão mais de 5.000 reais é quase zero: 0,01%.

Apesar de todo dinheiro vir em boa hora, esse crédito não poderá ser sacado a qualquer hora. As regras de retirada obedecem o regulamento do FGTS, que prevê resgate apenas em casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves e compra da casa.