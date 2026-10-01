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Economia

Lucro de fintechs que faziam os pagamentos às bets deve cair com proibição, diz BofA

PagSeguro, que trabalha com a intermediação de transferências a empresas, está entre companhias listadas na B3 que mais devem sentir o impacto

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 19h17
Operadores de bets terão que consultar CPFs em base com beneficiários de programas sociais
Usuário apostando em jogos online pelo celular (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Tanto os volumes movimentados de dinheiro quanto o lucro de empresas de pagamento que serviam de plataforma para as transferências feitas às bets devem sofrer uma queda nos próximos meses, depois que qualquer atividade ligada às plataformas de apostas passou a ser proibida no país.

Na avaliação do Bank of America (BofA), dentre as empresas que faziam os serviços financeiros das bets e que estão listadas na bolsa de valores, o PagBank, antiga PagSeguro, é um dos que mais devem sentir os efeitos do banimento.

A equipe de análises do BofA calcula que de 4% a 6% de todos os pagamentos transacionados pela fintech de maquininhas e pagamentos viesse das transações feitas com as bets – o que, por sua vez, representa cerca de 8% de tudo o que era movimentado pelas bets no Brasil, entre valores depositados pelos usuários em apostas e prêmios devolvidos aos eventuais vencedores.

De acordo com o BofA, as operadoras de apostas que estavam regulares no país receberam 88,5 bilhões de reais em depósitos no primeiro semestre deste ano, feitos quase que inteiramente via Pix, já que os pagamentos por meio de cartão de crédito foram proibidos para a atividade quando a regulamentação dela chegou a ser feita, em 2023.

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Por conta do razoável volume em jogo para os negócios da PagSeguro, o BofA estima que o lucro líquido da companhia possa ter uma queda da ordem de 1% a 3% em outubro, acompanhando o encolhimento das movimentações no país envolvendo os jogos – levantamento feito a partir dos números do Banco Central mostrou que as transações com pix feitas no país caíram 10% nos últimos dias, depois que a proibição às bets passou a valer e novos depósitos nas plataformas ficaram banidos.

As projeções para o resultado da companhia nos meses subsequentes, bem como possíveis revisões maiores em seus resultados e também para o desempenho de suas ações na bolsa, por ora continuam inalteradas, mas podem mudar a depender do futuro da proibição. As bets foram proibidas em todo o país na semana passada por uma medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já está vigor, mas o texto precisa ser votado e aprovado pelo Congresso nos próximos 120 dias para que a decisão se torne permanente.

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Intermediadoras como o PagBank, que trabalham com o precessamento de pagamentos para empresas, ofereciam serviços que administram os fluxos de transferências e depósitos feitos pelos usuários, de seus bancos, para as bets.  Outra companhia com esse perfil presente na B3 é a Stone, mas que, de acordo com o BofA, não deve sentir muito o impacto do fim das bets, já que trabalhava principalmente com outros públicos.

“PagSeguro construiu uma carteira de clientes mais concentrada em grandes empresas, comércio eletrônico, operações internacionais e empresas de apostas”, escreveu o BofA em relatório. “A Stone, por sua vez, manteve maior concentração no segmento micro, pequenas e médias empresas, e, por isso, não deve ser afetada pela proibição.”

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