Lucro da Vale bate recorde e atinge R$ 10,6 bilhões

A mineradora Vale, maior produtora mundial de minério de ferro, anunciou nesta quarta-feira que seu lucro líquido atingiu a marca de 10,6 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. É o melhor resultado trimestral já apresentado pela companhia presidida por Roger Agnelli.

Em comunicado ao mercado, a Vale explica que o lucro líquido é 253,4% superior quando comparado aos 6,6 bilhões de reais registrados em igual período de 2009. Segundo a mineradora, “este desempenho resultou da forte demanda por minerais e metais, além dos esforços da companhia para aumentar a produção”.

A Vale destaca que um dos fatores que colaboraram para a alta expressiva dos ganhos foi também a valorização do real frente ao dólar, que gerou um impacto positivo de 343 milhões de reais nas contas da companhia nos últimos três meses.

Entre julho e setembro, a gigante de mineração contabilizou um faturamento de 26,4 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 94,2% em comparação aos 13,6 bilhões atingidos um ano antes.

Atuação – Considerando as vendas por país, a China permanece como o principal mercado da mineradora, responsável por 34,6% do total da receita, seguida por Brasil (17,3%), Japão (11,3%), Alemanha (6,1%), Coreia do Sul (4,3%) e Taiwan (2,1%).

Entre os negócios da companhia, o volume de vendas de minério de ferro totalizou 65,385 milhões de toneladas no terceiro trimestre deste ano, o que representa uma ligeira queda frente a 65,902 milhões de toneladas alcançadas entre julho e setembro de 2009.