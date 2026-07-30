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Lucro da Usiminas dispara 236% no 2° trimestre e fica acima do esperado

Em trimestre com queda de receitas, empresa faz lucro disparar por meio de redução de custos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 09h50
Alto-forno em usina da Usiminas
Redução de custos foi a bola da vez para a Usiminas (Kiko Ferrite/VEJA)
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A Usiminas reportou lucro líquido de 428 milhões de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 236% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado, divulgado em documento enviado ao mercado nesta quinta-feira, 30, superou com folga o consenso da Bloomberg, que projetava lucro de 281 milhões de reais.

Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado pela redução de 13% nos custos dos produtos vendidos e pela queda de 37% nas despesas operacionais. Mesmo com recuo da receita, a siderúrgica conseguiu ampliar significativamente o lucro graças aos ganhos de eficiência e ao controle de custos.

“O resultado reflete os avanços implementados na operação industrial, a gestão rigorosa de custos, a busca permanente por maior produtividade e a estratégia comercial voltada à agregação de valor e à diversificação de mercados. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela empresa ao longo dos últimos trimestres”, afirmou a Usiminas.

A receita líquida caiu 7%, passando de 6,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025 para 6,1 bilhões de reais no mesmo período deste ano. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado alcançou 761 milhões de reais, avanço de 86% na comparação anual.

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A margem Ebitda ajustada avançou 6,2 pontos percentuais e atingiu 12% no segundo trimestre de 2026. Apesar da melhora dos indicadores, a companhia ressalta que o ambiente de negócios continua desafiador, marcado por um cenário global de elevada complexidade.

“Esses fatores refletem a persistência dos desequilíbrios na oferta mundial de aço, a volatilidade dos mercados internacionais, as tensões geopolíticas e as incertezas quanto ao ritmo de crescimento das principais economias, exigindo elevada capacidade de gestão para alcançar bons resultados”, afirmou a empresa.

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