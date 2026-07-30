Lucro da Usiminas dispara 236% no 2° trimestre e fica acima do esperado

A Usiminas reportou lucro líquido de 428 milhões de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 236% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado, divulgado em documento enviado ao mercado nesta quinta-feira, 30, superou com folga o consenso da Bloomberg, que projetava lucro de 281 milhões de reais.

Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado pela redução de 13% nos custos dos produtos vendidos e pela queda de 37% nas despesas operacionais. Mesmo com recuo da receita, a siderúrgica conseguiu ampliar significativamente o lucro graças aos ganhos de eficiência e ao controle de custos.

“O resultado reflete os avanços implementados na operação industrial, a gestão rigorosa de custos, a busca permanente por maior produtividade e a estratégia comercial voltada à agregação de valor e à diversificação de mercados. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela empresa ao longo dos últimos trimestres”, afirmou a Usiminas.

A receita líquida caiu 7%, passando de 6,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025 para 6,1 bilhões de reais no mesmo período deste ano. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado alcançou 761 milhões de reais, avanço de 86% na comparação anual.

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A margem Ebitda ajustada avançou 6,2 pontos percentuais e atingiu 12% no segundo trimestre de 2026. Apesar da melhora dos indicadores, a companhia ressalta que o ambiente de negócios continua desafiador, marcado por um cenário global de elevada complexidade.

“Esses fatores refletem a persistência dos desequilíbrios na oferta mundial de aço, a volatilidade dos mercados internacionais, as tensões geopolíticas e as incertezas quanto ao ritmo de crescimento das principais economias, exigindo elevada capacidade de gestão para alcançar bons resultados”, afirmou a empresa.