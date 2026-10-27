Lucro da Porsche dispara mais de 4.000% e chega a 1,74 bilhão de euros em 2026

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A Porsche anunciou lucro operacional de 1,74 bilhão de euros nos 9 primeiros meses de 2026, revertendo o prejuízo do ano anterior. A recuperação se deu pela drástica redução de custos de reestruturação e venda de ativos, elevando a margem operacional para 6,9%, mesmo com queda na receita e entregas. Entenda os detalhes do balanço e as projeções futuras da montadora.

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A Porsche registrou lucro operacional de 1,74 bilhão de euros nos primeiros nove meses de 2026, ante 40 milhões de euros no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 27. O resultado foi impulsionado principalmente pela redução dos custos de reestruturação da montadora alemã, que caíram de 2,7 bilhões para cerca de 500 milhões de euros na comparação anual.

Apesar da recuperação do lucro, a companhia, que integra o grupo Volkswagen, registrou queda de 5,9% na receita, de 26,86 bilhões para 25,28 bilhões de euros. As entregas de veículos recuaram 16%, passando de 212. 509 para 178. 532 unidades. A melhora da rentabilidade foi sustentada também pela maior participação de modelos com margens de lucro mais elevadas e por condições favoráveis de preços.

A margem operacional, indicador que mede a parcela da receita convertida em lucro antes de juros e impostos, avançou de 0,2% para 6,9%. Entre os modelos comercializados pela Porsche, o esportivo 911 foi o único a registrar crescimento nas vendas, com alta de 12% no período. A América do Norte permaneceu como o maior mercado regional da montadora, com 56. 088 veículos entregues.

O fluxo de caixa líquido da divisão automotiva também apresentou melhora, passando de 1,34 bilhão para 2,50 bilhões de euros. O desempenho foi favorecido pela venda das participações da Porsche na Bugatti Rimac e no Rimac Group, concluída em setembro, que gerou um ganho de 593 milhões de euros.

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A recuperação ocorre após um período de forte pressão sobre os resultados da fabricante. Em 2025, a margem operacional anual havia recuado para 1,1%, o menor patamar de sua história. Michael Leiters assumiu o comando da empresa no início de 2026 com a missão de reduzir custos e recuperar a rentabilidade.

Para o fechamento de 2026, a Porsche manteve suas projeções de receita entre 35 bilhões e 36 bilhões de euros e margem operacional de 5,5% a 7,5%. As ações da montadora subiam 2,3% nas negociações desta terça-feira, após a divulgação dos resultados.