Lucro da Petrobras no 1º tri e crise no RS norteiam Ibovespa

As ações da Petrobras já viveram o céu e o inferno neste ano de 2024. Até a última sexta, elas acumulavam uma valorização de 11,6% na B3. A montanha-russa decorreu de uma mistura de resultados operacionais ainda sólidos, apesar da redução do preço do petróleo, com a redução dos pagamentos de dividendos extraordinários após a divulgação de resultados do fechamento de 2023.

Nesta segunda à noite, a estatal publica os números do 1º trimestre de 2024. Os números operacionais, divulgados previamente, mostraram um aumento na produção, mas a expectativa é de redução no lucro, baseada justamente nas cotações da commodity.

Os recibos de ações da companhia negociados em Nova York amanhecem em alta, em linha com o sinal positivo de Wall Street dessa semana. O petróleo também avança.

O desempenho das ações da Petrobras é crucial para a bolsa brasileira, já que a estatal é responsável por 12,8% do índice, atrás apenas da Vale.

Para além dos resultados corporativos, a Faria Lima volta suas atenções ao Boletim Focus, que retoma seu dia tradicional de divulgação: a segunda-feira. O Focus coleta projeções do próprio mercado financeiro para inflação, Selic, PIB e outros indicadores. O relatório dessa semana deve mostrar o “consenso” de reajuste de rota após 1) o Copom reduzir a taxa em apenas 0,25 p.p., 2) os riscos de um eventual Copom menos draconiano com a saída do presidente Roberto Campos Neto, no final do ano, e 3) o impacto da catástrofe climática no RS sobre PIB e sobre a inflação.

Já no exterior, a agenda é mais fraca, e investidores aguardam a divulgação da inflação oficial dos EUA, agendada para a quarta-feira. Em Nova York, os futuros sobem. Já as bolsas europeias operam sem direção definida. O EWZ, que ajuda a medir a expectativa para o Ibovespa no dia, tem sinal positivo.

Agenda do dia

7h30: Campos Neto participa das reuniões do BIS (Basileia)

8h25: BC divulga relatório Focus

10h: CNI publica confiança do empresário de maio

10h: Philip Jefferson e Loretta Mester (ambos dirigentes do Fed) discursam

13h45: Kristalina Georgieva (FMI) participa de debate

Balanços

Antes da abertura: BTG Pactual

Após o fechamento: Petrobras, Enjoei, Even, Itaúsa, Natura, Oncoclínicas, Portobello, Raízen, SBF, Track & Field