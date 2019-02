Lucro da Gerdau cai 59% no 3º trimestre

A siderúrgica gaúcha Gerdau, líder no segmento de aços longos nas Américas, viu o lucro líquido cair em mais da metade no terceiro trimestre. A empresa foi prejudicada pela queda na demanda no Brasil e América Latina e resultado financeiro negativo maior ante igual período do ano passado. Conforme publicado nesta quarta-feira, o lucro líquido da empresa somou 262 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, queda de 59,2% em relação ao visto no mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, o recuo foi de 33,3%. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o lucro chegou a 1,09 bilhão de reais, recuo de 8,9% em relação ao observado em doze meses.

Após o resultado, a companhia reduziu de 2,4 bilhões para 2,1 bilhões de reais o plano de investimentos previstos para este ano, mas não deu detalhes sobre que tipo de desembolso será feito. Nos nove meses até setembro, os investimentos da Gerdau em ativo imobilizado totalizaram 1,6 bilhão de reais.

“Em um trimestre em que enfrentamos menor demanda por aço no Brasil e nos demais países na América Latina, o principal destaque positivo do período foi nosso bom desempenho nos Estados Unidos”, disse o presidente da Gerdau, André Gerdau Johannpeter, em comunicado à imprensa. “Esse cenário desafiador do mercado global tem nos motivado a buscar a melhoria de nossa eficiência e a redução de custos operacionais, assim como adequar o ritmo de investimentos em ativo imobilizado”, acrescentou o executivo.

O balanço do terceiro trimestre foi impactado por menor geração de caixa, com o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) registrando declínio de 13,4% sobre um ano antes, a 1,224 bilhão de reais, com margem de 11,4%. Analistas estimavam, em média, Ebitda de 1,18 bilhão de reais para a Gerdau no terceiro trimestre e margem de 11,2%. No balanço da Gerdau, o Ebitda das operações brasileiras caiu 37% na comparação anual, para 587 milhões de reais, enquanto nas operações na América do Norte o Ebitda cresceu cerca de duas vezes e meia, para 337 milhões de reais.

As vendas de aço longo no Brasil no terceiro trimestre caíram 11% sobre o mesmo período do ano passado, para 2,42 milhões de toneladas, segundo dados do Instituto Aço Brasil (IABr) que representa o setor.

O resultado financeiro da Gerdau também contribuiu para a queda no lucro, ficando negativo em 575 milhões de reais, quase o triplo de igual etapa de 2013, principalmente em função de maior variação cambial líquida negativa sobre os passivos contratados em dólar, além de maiores despesas financeiras decorrentes do aumento da dívida bruta.

A Gerdau encerrou o período com dívida líquida de 13,45 bilhões de reais, ante 12,09 bilhões um ano antes e 12,47 bilhões no segundo trimestre.

