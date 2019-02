Lucro da DuPont no Brasil em 2011 soma R$ 368,76 mi

Por Gustavo Porto, correspondente

Ribeirão Preto – A DuPont do Brasil S.A., indústria química, registrou um lucro líquido de R$ 368,76 milhões em 2011, de acordo com o balanço da companhia publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O resultado é 24,45% inferior aos R$ 488,22 milhões de lucro líquido no período em 2010.

No entanto, em 2010 a companhia relatou um crédito de R$ 382,6 milhões de imposto de renda e contribuição social, que impactou positivamente o resultado contábil, ante um pagamento de R$ 79,13 milhões em 2011.

Em 2011, a receita da companhia do setor de defensivos e sementes agrícolas, tintas automotivas e produtos químicos atingiu R$ 3,34 bilhões, alta de 20,14% sobre os R$ 2,78 bilhões de 2010. Como o custo das vendas chegou a R$ 2,32 bilhões no ano passado, o lucro bruto da DuPont ficou em R$ 1,02 bilhão. Já o lucro antes do imposto de renda e contribuição social ficou em R$ 489,43 milhões em 2011, 363,4% superior aos R$ 105,62 milhões no ano anterior.

O presidente da DuPont Brasil e diretor global de vendas de produtos agrícolas, Ricardo Vellutini, informou, por meio de um e-mail à Agência Estado, que os resultados de 2011 no País “são reflexo direto de uma combinação de distintos fatores, incluindo lançamento de inovações, como defensivos agrícolas de última geração, que associam eficiência à preservação do meio ambiente, aquisições, como a da dinamarquesa Danisco, líder mundial em ingredientes alimentícios e enzimas industriais, crescimento orgânico e maior disciplina operacional de preço”.

A companhia informou, ainda, que o faturamento na América Latina atingiu US$ 4,8 bilhões em 2011 e que o Brasil respondeu por 50% dessa receita.