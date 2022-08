Luciano Hang assina ‘carta’ de Bolsonaro em defesa a democracia

O já folclórico empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, uma das maiores varejistas do país, manifestou-se a favor da democracia e da Constituição do país nesta quinta-feira, 11. No dia em que atos em defesa da democracia, capitaneados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da Universidade de São Paulo (USP), acontecem pelo Brasil, o empresário usou seu alcance nas redes sociais para criticar em live o que ele chama de “sequestro da palavra democracia” por parte da “esquerda”. Num gesto simbólico, Hang ainda compartilhou num cartaz o texto de tuíte irônico publicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em manifesto a favor da democracia e pediu para que seus seguidores também a assinem e repostem.

Na visão do empresário, o manifesto em defesa da democracia propalado pela Fiesp e pela USP seria, na verdade, em favor do candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, opositor ao atual presidente. “O que estão fazendo hoje é um sequestro da palavra ‘democracia’. A esquerda se diz a favor da minoria, dos miseráveis e pobres, mas, na verdade, ela mesma que cria tudo isso. A esquerda está sempre do lado contrário, a favor da ditadura e do aprisionamento da população”, atacou Hang, entornando o caldo da guerra ideológica às vésperas das eleições.

Por fim, o “Véio da Havan”, como foi apelidado nas redes, chamou seus seguidores para participarem das manifestações no dia 7 de Setembro, data em que o Brasil comemora sua Independência. “Com paz e harmonia, vestidos de verde e amarelo, com a nossa bandeira, vamos celebrar os 200 anos de independência e liberdade”, disse ele. “Nós queremos um país onde todos tenham oportunidades. Nunca tivemos tanta certeza do que é narrativa e do que é fato. Por décadas e décadas fomos enganados, mas, agora, chega de mentiras”. Embora Hang personifique a figura de Lula em relação aos atos, é importante ressaltar que a carta aproxima-se da marca de 1 milhão de assinaturas e conta com apoio de diversos empresários, economistas e artistas.