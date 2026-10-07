Lotofácil: três apostas levam mais de R$ 1,5 milhão cada no concurso 3798

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3798 da Lotofácil, sorteado na noite da última terça-feira, 6. Os bilhetes premiados foram registrados em Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP). Cada vencedor receberá pouco mais de 1,58 milhão de reais. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20 e 23.

Além dos três prêmios principais, o concurso distribuiu valores nas demais faixas. Foram 302 apostas com 14 acertos, que receberão 2.048,52 reais cada. Outras 10 mil acertaram 13 números e ganharam 35 reais. Já 134.978 apostas fizeram 12 acertos, com prêmio de 14 reais, enquanto 748.827 jogos acertaram 11 dezenas e receberão 7 reais.

O concurso seguinte acontece nesta quarta-feira, 7, com prêmio estimado em 2 milhões de reais. A aposta mínima custa 3,50 reais e permite escolher 15 números entre os 25 disponíveis. É possível registrar o jogo nas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Continua após a publicidade

Como receber o prêmio

Quem ganhou deve apresentar o recibo original da aposta para solicitar o pagamento. Prêmios de valor elevado, como o do último concurso, são pagos exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Para apostas feitas pelos canais digitais, o prêmio fica vinculado ao CPF do apostador e pode ser resgatado pelos canais indicados pelo banco.

O prazo para retirar qualquer prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).