ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Lotofácil: três apostas levam mais de R$ 1,5 milhão cada no concurso 3798

Próximo sorteio será realizado na noite desta quarta-feira, 7, com prêmio estimado em R$ 2 milhões

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 14h24
Novas regras do Imposto de Renda começam a beneficiar trabalhadores já nos salários pagos em fevereiro de 2026
Dinheiro (Sidney de Almeida/Getty Images)
Continua após publicidade
Lotofácil: três apostas levam mais de R$ 1,5 milhão cada no concurso 3798 Priorize VEJA no Google

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3798 da Lotofácil, sorteado na noite da última terça-feira, 6. Os bilhetes premiados foram registrados em Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP). Cada vencedor receberá pouco mais de 1,58 milhão de reais. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20 e 23.

Além dos três prêmios principais, o concurso distribuiu valores nas demais faixas. Foram 302 apostas com 14 acertos, que receberão 2.048,52 reais cada. Outras 10 mil acertaram 13 números e ganharam 35 reais. Já 134.978 apostas fizeram 12 acertos, com prêmio de 14 reais, enquanto 748.827 jogos acertaram 11 dezenas e receberão 7 reais.

O concurso seguinte acontece nesta quarta-feira, 7, com prêmio estimado em 2 milhões de reais. A aposta mínima custa 3,50 reais e permite escolher 15 números entre os 25 disponíveis. É possível registrar o jogo nas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Continua após a publicidade

Como receber o prêmio

Quem ganhou deve apresentar o recibo original da aposta para solicitar o pagamento. Prêmios de valor elevado, como o do último concurso, são pagos exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Para apostas feitas pelos canais digitais, o prêmio fica vinculado ao CPF do apostador e pode ser resgatado pelos canais indicados pelo banco.

Siga

O prazo para retirar qualquer prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Publicidade
TAGS:
Caixa Econômica Federal
casa lotérica
dinheiro
Loteria
prêmio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).