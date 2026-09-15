Lotofácil de Independência sorteia R$ 300 milhões hoje: o que dá para comprar com o prêmio?

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A Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões e a pergunta é: o que dá para comprar com essa fortuna? Dezenas de apartamentos de luxo, mansões, centenas de carros esportivos ou até uma frota de jatos executivos. Descubra como essa quantia pode transformar a vida de um sortudo em uma coleção de bens valiosos.

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A Caixa Econômica Federal sorteia a Lotofácil da Independência terça-feira, 15, às 21h, com um prêmio estimado em 300 milhões de reais. O valor é suficiente para transformar uma fortuna em uma coleção de bens de luxo. O valor permitiria comprar centenas de carros, dezenas de imóveis em São Paulo ou até uma pequena frota de jatos executivos. As contas abaixo são estimativas e não consideram impostos, taxas, manutenção ou eventuais descontos nas negociações.

No mercado imobiliário paulistano, os 300 milhões de reais equivaleriam a cerca de 100 apartamentos de 100 metros quadrados na Vila Nova Conceição, onde o metro quadrado pode chegar à marca de 29 mil reais, de acordo com o índice “Tô em Casa”. Os 100 apartamentos chegariam ao valor de 290 milhões de reais, restando ainda 10 milhões, valor estimado sem considerar os impostos a pagar.

Também seria possível mirar casas. Considerando mansões na faixa de 20 milhões de reais, o patrimônio compraria cerca de 15 propriedades. Em bairros como Jardim Europa, Jardim América, Alto de Pinheiros e Morumbi, o valor poderia comprar imóveis com centenas de metros quadrados de área construída, dependendo do terreno, da localização e do padrão da residência.

No mercado de carros, a conta fica ainda mais impressionante. Um automóvel de 500 mil reais permitiria comprar 600 unidades. Nessa faixa estão modelos de luxo como versões mais sofisticadas de BMW, Mercedes-Benz e Porsche. Com carros de 1 milhão de reais, seriam 300 unidades — valor que já alcança modelos como Porsche 911 e algumas versões de alto desempenho de Mercedes-Benz e BMW, dependendo da configuração e dos preços praticados no mercado brasileiro.

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Se a opção fosse por carros de aproximadamente 3 milhões de reais, seriam 100 unidades. Nessa faixa entram superesportivos como Ferrari, Lamborghini e McLaren. Já uma coleção de automóveis de 5 milhões de reais permitiria comprar 60 veículos. Modelos ainda mais exclusivos, na faixa de 10 milhões de reais, reduziriam a coleção a 30 carros.

A aviação executiva também entra na lista. Um Embraer Phenom 300 pode ser estimado em cerca de 50 milhões a 60 milhões de reais, dependendo da configuração e do câmbio. Assim, 300 milhões de reais seriam suficientes para aproximadamente cinco aeronaves desse porte. Um jato maior, como o Praetor 600, poderia custar algo próximo de 130 milhões a 160 milhões de reais, permitindo a compra de dois aviões.

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O dinheiro também poderia ser convertido em uma carteira inteira de imóveis. Com apartamentos de 3 milhões de reais, seriam 100 unidades. Se cada imóvel custasse 5 milhões de reais, seriam 60. Na faixa de 10 milhões de reais, seriam 30 apartamentos ou casas.

Outra forma de dimensionar a quantia é pensar em bens de consumo de alto valor. Uma lancha de 5 milhões de reais permitiria comprar 60 embarcações. Um relógio de 100 mil reais representaria 3 mil unidades. E uma coleção de carros de 2 milhões de reais cada poderia chegar a 150 veículos.

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As comparações mostram que os 300 milhões de reais a serem sorteados nesta noite não são apenas suficientes para comprar um bem de luxo. Dependendo da escolha, o valor permite formar uma coleção inteira de patrimônio, de apartamentos e mansões a carros, barcos e aeronaves. Vale lembrar que os valores são estimados com base em preço médio de mercado. O preço real de cada imóvel ou demais bens varia conforme o preço estipulado por cada vendedor em relação ao preço médio de mercado.