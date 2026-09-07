ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Lotofácil da Independência: veja os números mais sorteados nos 14 concursos anteriores

Prêmio de 300 milhões de reais será sorteado no dia 15 de setembro

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 12h59
Uma caneta preta sobre um volante da Lotofácil, com o logo da Caixa Loterias visível, em uma mesa branca. Ao fundo, pessoas desfocadas e árvores sob céu azul, sugerindo um ambiente externo. Um porta-folhetos transparente está à direita
APOSTAS Cartela da Lotofácil: concurso da Independência sorteará 300 milhões de reais (Marcelo Camargo/Agência Brasil/VEJA.com)
Continua após publicidade
Lotofácil da Independência: veja os números mais sorteados nos 14 concursos anteriores Priorizar nos meus resultados Google

A Lotofácil da Independência de 2026 será sorteada no dia 15 de setembro e promete pagar um prêmio de 300 milhões de reais. Como em outros concursos especiais promovidos pela Caixa Econômica Federal, este também não acumulará. Caso ninguém acerte as quinze dezenas necessárias para ficar com a bolada, o prêmio será repartido entre os apostadores que acertarem catorze dezenas.

A boa notícia é que em todas as edições anteriores, houve jogadores que cravaram as quinze dezenas sorteadas. Além disso, nunca menos do que dez apostadores arremataram o grande prêmio. No sorteio em que houve maior número de vencedores, 66 sortudos dividiram o dinheiro. Isso mostra que é possível sonhar em se tornar milionário ainda neste mês.

A cartela da Lotofácil é composta por vinte e cinco números. Para ganhar algum prêmio, é preciso acertar pelo menos onze dezenas. É claro que algumas surgem com mais frequência que outras. O campeão é o número 03, que foi sorteado em 13 dos 14 concursos anteriores. Já na lanterninha, aparece o número 11, sorteado apenas cinco vezes.

Continua após a publicidade

Se um único apostador embolsar os 300 milhões de reais anunciados e aplicar bem o prêmio, poderá faturar quase 3 milhões de reais por mês em investimentos de renda fixa isentos de Imposto de Renda. A aposta mínima custa 3,50 reais e dá direito a marcar quinze números na cartela. O sorteio do concurso 3780 ocorrerá às 11 horas de 15 de setembro na sede da Caixa Econômica Federal em São Paulo.

Siga

 

Publicidade
TAGS:
apostas online
Caixa Econômica Federal
Finanças pessoais
Imposto de Renda
investimento
Loteria
loteria esportiva
Renda fixa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).