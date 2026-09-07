Lotofácil da Independência: veja os números mais sorteados nos 14 concursos anteriores

A Lotofácil da Independência de 2026 será sorteada no dia 15 de setembro e promete pagar um prêmio de 300 milhões de reais. Como em outros concursos especiais promovidos pela Caixa Econômica Federal, este também não acumulará. Caso ninguém acerte as quinze dezenas necessárias para ficar com a bolada, o prêmio será repartido entre os apostadores que acertarem catorze dezenas.

A boa notícia é que em todas as edições anteriores, houve jogadores que cravaram as quinze dezenas sorteadas. Além disso, nunca menos do que dez apostadores arremataram o grande prêmio. No sorteio em que houve maior número de vencedores, 66 sortudos dividiram o dinheiro. Isso mostra que é possível sonhar em se tornar milionário ainda neste mês.

A cartela da Lotofácil é composta por vinte e cinco números. Para ganhar algum prêmio, é preciso acertar pelo menos onze dezenas. É claro que algumas surgem com mais frequência que outras. O campeão é o número 03, que foi sorteado em 13 dos 14 concursos anteriores. Já na lanterninha, aparece o número 11, sorteado apenas cinco vezes.

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Se um único apostador embolsar os 300 milhões de reais anunciados e aplicar bem o prêmio, poderá faturar quase 3 milhões de reais por mês em investimentos de renda fixa isentos de Imposto de Renda. A aposta mínima custa 3,50 reais e dá direito a marcar quinze números na cartela. O sorteio do concurso 3780 ocorrerá às 11 horas de 15 de setembro na sede da Caixa Econômica Federal em São Paulo.