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Lotofácil da Independência: quanto rendem os R$ 4,4 milhões no CDI, na poupança e em outros investimentos

O levantamento calcula a mediana da rentabilidade anual em uma janela móvel de 12 meses para diferentes investimentos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 13h44
Três cartelas da Lotofácil da Independência, com cabeçalho roxo, bandeiras do Brasil e o trevo da sorte, sobre uma superfície clara. As cartelas têm campos numerados para marcar os jogos
Três cartelas da Lotofácil da Independência (Divulgação/Caixa/VEJA.com)
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Lotofácil da Independência: quanto rendem os R$ 4,4 milhões no CDI, na poupança e em outros investimentos Priorizar nos meus resultados Google

O prêmio de 4,4 milhões de reais da Lotofácil da Independência de 2026 poderia chegar a 5,73 milhões de reais após 12 meses. Isso se o valor fosse aplicado no Ibovespa e o indicador tivesse a mesma rentabilidade dos últimos 12 meses, conforme aponta um estudo da Elos Ayta enviado com exclusividade a VEJA Negócios nesta quarta-feira, 16. Nesse cenário, o ganho seria de 1,33 milhão de reais.

O levantamento calcula a mediana da rentabilidade anual em uma janela móvel de 12 meses para diferentes investimentos. A simulação considera uma aplicação inicial de 4,4 milhões de reais e mostra quanto o patrimônio teria ao fim de um ano.

Entre as opções analisadas, o Ibovespa apresenta a maior rentabilidade mediana, de 30,29%, levando os 4,4 milhões de reais para 5.732.760 reais. O ganho seria de 1.332.760 reais.

Na sequência aparece o IDIV, índice de dividendos, com rentabilidade mediana de 26,06%. Nesse caso, o patrimônio chegaria a 5.546.640 reais, com ganho de 1.146.640 reais.

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O BDRX, com rentabilidade mediana de 16,70%, faria os 4,4 milhões de reais chegarem a 5.134.800 reais, um ganho de 734.800 reais. Já o CDI, com 14,57%, resultaria em 5.041.080 reais após 12 meses, ou 641.080 reais de ganho.

Assim, segundo os números do estudo, a diferença entre as aplicações seria significativa. Enquanto o investimento de 4,4 milhões de reais no Ibovespa acrescentaria 1,33 milhão de reais ao patrimônio em 12 meses, a poupança acrescentaria 365.200 reais.

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Na outra ponta, as três aplicações com desempenho negativo no período analisado foram euro PTAX, dólar PTAX e bitcoin. Uma aplicação de 4,4 milhões de reais teria uma perda estimada de 136.400 reais no euro, 432.520 reais no dólar e 1.225.840 reais no bitcoin.

O estudo ressalta que os cálculos utilizam retornos históricos e que esses resultados não garantem retornos futuros. Os valores acima também reproduzem as rentabilidades e estimativas apresentadas na imagem, sem considerar outros custos ou efeitos que não estejam contemplados no levantamento. Veja o ranking completo a seguir.

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Tabela de estudo exclusivo da Elos Ayta sobre rentabilidade de aplicações financeiras. Mostra IBOVESPA, IDIV, BDRX, CDI, IHFA, IFIX, IMA GERAL, SMALL CAPS, POUPANÇA, EURO PTAX, DÓLAR PTAX e BITCOIN, com mediana de rentabilidade, valor após 12 meses e ganho/perda. O IBOVESPA teve 30,29% de rentabilidade e ganho de 1.332.760, enquanto o Bitcoin teve -27,86% e perda de 1.225.840. Retornos históricos não garantem retornos futuros
Retornos históricos não garantem retornos futuros (Elos Ayta/Reprodução)

 

 

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