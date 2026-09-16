Lotofácil da Independência: quanto rendem os R$ 4,4 milhões no CDI, na poupança e em outros investimentos

O prêmio de 4,4 milhões de reais da Lotofácil da Independência de 2026 poderia chegar a 5,73 milhões de reais após 12 meses. Isso se o valor fosse aplicado no Ibovespa e o indicador tivesse a mesma rentabilidade dos últimos 12 meses, conforme aponta um estudo da Elos Ayta enviado com exclusividade a VEJA Negócios nesta quarta-feira, 16. Nesse cenário, o ganho seria de 1,33 milhão de reais.

O levantamento calcula a mediana da rentabilidade anual em uma janela móvel de 12 meses para diferentes investimentos. A simulação considera uma aplicação inicial de 4,4 milhões de reais e mostra quanto o patrimônio teria ao fim de um ano.

Entre as opções analisadas, o Ibovespa apresenta a maior rentabilidade mediana, de 30,29%, levando os 4,4 milhões de reais para 5.732.760 reais. O ganho seria de 1.332.760 reais.

Na sequência aparece o IDIV, índice de dividendos, com rentabilidade mediana de 26,06%. Nesse caso, o patrimônio chegaria a 5.546.640 reais, com ganho de 1.146.640 reais.

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O BDRX, com rentabilidade mediana de 16,70%, faria os 4,4 milhões de reais chegarem a 5.134.800 reais, um ganho de 734.800 reais. Já o CDI, com 14,57%, resultaria em 5.041.080 reais após 12 meses, ou 641.080 reais de ganho.

Assim, segundo os números do estudo, a diferença entre as aplicações seria significativa. Enquanto o investimento de 4,4 milhões de reais no Ibovespa acrescentaria 1,33 milhão de reais ao patrimônio em 12 meses, a poupança acrescentaria 365.200 reais.

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Na outra ponta, as três aplicações com desempenho negativo no período analisado foram euro PTAX, dólar PTAX e bitcoin. Uma aplicação de 4,4 milhões de reais teria uma perda estimada de 136.400 reais no euro, 432.520 reais no dólar e 1.225.840 reais no bitcoin.

O estudo ressalta que os cálculos utilizam retornos históricos e que esses resultados não garantem retornos futuros. Os valores acima também reproduzem as rentabilidades e estimativas apresentadas na imagem, sem considerar outros custos ou efeitos que não estejam contemplados no levantamento. Veja o ranking completo a seguir.

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