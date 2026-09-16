Lotofácil da Independência: de onde são as apostas vencedoras em 2026

As 72 apostas que acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência de 2026 estão espalhadas por 18 unidades da Federação. Cada uma delas terá direito a R$ 4.488.579 do prêmio total de R$ 300 milhões, segundo a Caixa. O concurso 3.780 teve as dezenas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23.

São Paulo concentra o maior número de apostas vencedoras, com 17. Destas, sete foram registradas na capital paulista. Também aparecem entre as cidades do estado Campinas, Dracena, Fernandópolis, Guarulhos, Mirassol, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Regente Feijó, Ribeirão Preto e Urânia.

Minas Gerais vem na sequência, com 12 apostas vencedoras. Belo Horizonte reúne três delas, enquanto Betim, Contagem, Governador Valadares, Itapecerica, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Patos de Minas e Uberaba registraram as demais.

O Ceará teve seis apostas premiadas, sendo três em Fortaleza. As outras três estão em Eusébio, Jati e Várzea Alegre. O Rio de Janeiro aparece com cinco apostas: três na capital, uma em Duque de Caxias e uma em Niterói. Bahia e Goiás tiveram quatro apostas vencedoras cada. Na Bahia, duas estão em Euclides da Cunha e duas em Mansidão. Em Goiás, três foram registradas em Goiânia e uma em Catalão.

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Outras unidades da Federação também tiveram múltiplas apostas premiadas. Distrito Federal teve três, todas em Brasília; Mato Grosso do Sul teve três, todas em Dourados; Paraná teve três, sendo duas em Curitiba e uma em Santa Inês; e Rio Grande do Sul teve três, distribuídas entre Putinga, São José do Ouro e Viamão.

Alagoas teve duas apostas vencedoras, em Joaquim Gomes e Maceió. Mato Grosso também teve duas, em Cuiabá e Ribeirão Cascalheira. Na Paraíba, os vencedores estão em João Pessoa e Patos, enquanto o Rio Grande do Norte teve duas apostas premiadas, ambas em Natal.

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As demais apostas vencedoras estão distribuídas por Amazonas, Maranhão, Pernambuco e Piauí, com uma em cada estado: Manaus, São Luís, Petrolina e São Raimundo Nonato, respectivamente.

Onde estão as 72 apostas vencedoras:

São Paulo: 17

Minas Gerais: 12

Ceará: 6

Rio de Janeiro: 5

Bahia: 4

Goiás: 4

Distrito Federal: 3

Mato Grosso do Sul: 3

Paraná: 3

Rio Grande do Sul: 3

Alagoas: 2

Mato Grosso: 2

Paraíba: 2

Rio Grande do Norte: 2

Amazonas: 1

Maranhão: 1

Pernambuco: 1

Piauí: 1

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