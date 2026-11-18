O concurso 3.832 da Lotofácil, realizado na última terça-feira, 17, terminou sem vencedores na faixa principal. Como nenhuma aposta acertou as 15 dezenas, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, marcado para esta quarta-feira, 18, é de 5 milhões de reais.

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23.

Nas demais faixas, 163 apostas acertaram 14 números e receberão 1.896,35 reais cada. Outras 6.763 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de 35 reais por bilhete. Já 89.989 jogos acertaram 12 dezenas e receberão 14 reais cada, enquanto 500.962 apostas tiveram 11 acertos, com pagamento de 7 reais.

Como participar do próximo sorteio

Para jogar na Lotofácil, é necessário escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa 3,50 reais. Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no portal oficial da instituição, até uma hora antes do sorteio. Também existe a opção da Surpresinha, em que o sistema seleciona os números automaticamente. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.