Lotofácil 3814: duas apostas levam R$ 2,13 milhões cada; confira dezenas sorteadas

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3814 da Lotofácil, sorteado nesta segunda-feira, 26. Cada ganhador receberá R$ 2.134.251,70, segundo os resultados divulgados pela Caixa Econômica Federal. Os bilhetes premiados foram registrados em Santana (AP) e Belo Horizonte (MG).

Os números sorteados foram: 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25.

Além dos dois ganhadores da faixa principal, outras apostas foram contempladas nas faixas secundárias. Ao todo, 389 jogos acertaram 14 dezenas e receberão 2.015,87 reais cada. Outros 12.337 bilhetes fizeram 13 acertos, com prêmio individual de 35 reais. Já 134.112 apostas acertaram 12 números e ganharão 14 reais cada, enquanto 709.025 jogos marcaram 11 dezenas e receberão 7 reais por aposta.

O próximo concurso, de número 3815, está previsto para esta terça-feira, 27, com prêmio estimado em 2 milhões de reais.

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Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Para apostar, é necessário escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa 3,50 reais. Também é possível utilizar a opção Surpresinha, em que os números são selecionados aleatoriamente pelo sistema.

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas credenciadas, no aplicativo Loterias Caixa ou no portal oficial de apostas da Caixa. As apostas devem ser feitas dentro do prazo estabelecido para o concurso, e a participação é permitida apenas a maiores de 18 anos.