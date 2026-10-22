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Lotofácil 3811 vai a R$ 14 milhões, apesar de 1 milhão de apostas premiadas na rodada anterior

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3810; prêmio acumula nesta quinta-feira (22)

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 11h03 | Atualizado em 22 out 2026, 11h05
A Lotofácil da Independência sorteou mais 70 milhões de reais
Agência da Caixa: responsável pela Lotofácil (Agência O Globo/VEJA)
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Lotofácil 3811 vai a R$ 14 milhões, apesar de 1 milhão de apostas premiadas na rodada anterior Priorize VEJA no Google

O concurso 3811 da Lotofácil, previsto para esta quinta-feira, 22, tem prêmio estimado em 14 milhões de reais. A quantia será disputada após o sorteio da última quarta-feira, 21, quando nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3810, embora mais de 1 milhão de jogos tenham recebido alguma premiação.

Na extração anterior (3810), os números sorteados foram 01, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 24. Ao todo, 1.020.195 apostas foram contempladas nas quatro faixas de premiação inferiores, que pagaram, somadas, cerca de 9,21 milhões de reais.

O maior valor individual foi destinado aos 241 jogos que acertaram 14 números. Cada um receberá 3.242,04 reais, o que representa aproximadamente 781 mil reais distribuídos nessa categoria. Na faixa seguinte, 10.047 apostas com 13 acertos ganharam 35 reais cada.

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Já os prêmios para quem marcou 12 e 11 dezenas foram de 14 reais e 7 reais, respectivamente. Essas categorias reuniram 143.548 e 866.359 apostas vencedoras. Os jogos com 11 acertos representaram cerca de 85% do total de apostas premiadas no concurso.

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A arrecadação da Lotofácil 3810 alcançou 38,85 milhões de reais. Desse montante, 8,12 milhões de reais ficaram acumulados para o sorteio desta quinta-feira, contribuindo para a estimativa de 14 milhões de reais. 

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Como apostar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Há premiações para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais da Caixa, respeitando o horário-limite estabelecido para o sorteio. O prazo para resgatar um prêmio é de 90 dias corridos a partir da data da extração.

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