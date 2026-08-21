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Lotofácil 3767: Três apostas ganham mais de R$ 560 mil cada; veja o resultado

Bolões de Fortaleza, Caxias e Osasco acertaram as 15 dezenas sorteadas no concurso; próximo prêmio está estimado em R$ 2 milhões

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 10h52
Loterias
Apostador faz seu jogo na +Milionária, loteria da Caixa (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Lotofácil 3767: Três apostas ganham mais de R$ 560 mil cada; veja o resultado Priorizar nos meus resultados Google

Três apostas dividiram o prêmio principal do concurso 3767 da Lotofácil, realizado na quinta-feira, 20, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma recebeu 561.297 reais por acertar as 15 dezenas sorteadas. Os jogos vencedores foram registrados em Fortaleza (CE), Caxias (MA) e Osasco (SP), todos na modalidade de bolão.

As dezenas sorteadas foram: 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23.

Em Fortaleza, o bolão tinha 15 cotas e a aposta foi feita com 16 números. Em Caxias, no Maranhão, o grupo era formado por cinco participantes e marcou as 15 dezenas mínimas permitidas na modalidade. Já em Osasco, o bolão reuniu 28 cotas e também registrou uma aposta com 16 números.

Embora os três jogos tenham recebido o mesmo valor na faixa principal, os valores registrados individualmente para os bolões foram ligeiramente diferentes: 561.297,60 reais em Fortaleza, 561.297,70 reais em Caxias e 561.297,52 reais em Osasco.

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Ao todo, o concurso arrecadou 18.689.391,00 reais.

Premiação da Lotofácil 3767

Além dos três jogos que acertaram todas as dezenas, 198 apostas fizeram 14 pontos. Cada uma recebeu 1.783,21 reais.

A faixa seguinte teve 6.053 ganhadores, que acertaram 13 números e levaram 35 reais cada. Outros 80.367 jogos fizeram 12 acertos, com prêmio individual de 14 reais.

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Na faixa de 11 acertos, 423.879 apostas foram premiadas, recebendo 7 reais cada.

Probabilidade de ganhar a Lotofácil

A aposta simples da Lotofácil permite escolher 15 dezenas e custa 3,50 reais. Nessa modalidade, a probabilidade de acertar os 15 números é de aproximadamente uma em 3,3 milhões.

É possível aumentar a quantidade de dezenas escolhidas, elevando também o preço da aposta e as chances de acertar o prêmio máximo. Com 16 números, por exemplo, o jogo custa 56 reais e a probabilidade passa para cerca de uma em 204 mil. Na aposta com 20 dezenas, a chance de acertar os 15 números chega a uma em 211.

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A Lotofácil também distribui prêmios para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números. Na aposta mínima, a possibilidade de obter algum prêmio, considerando a faixa de 11 acertos ou mais, é de aproximadamente uma em 11.

Como funciona

A modalidade permite dividir uma aposta entre vários participantes. O valor mínimo de um bolão é de 14 reais, enquanto cada cota precisa custar pelo menos 4,50 reais.

Nas apostas com 15 números, o bolão pode ter de duas a oito cotas. Quando são escolhidas 20 dezenas, o limite sobe para 100 cotas. Também há diferenças na quantidade de apostas que podem ser incluídas em um mesmo bolão: são permitidas até dez apostas nas modalidades de 15 a 18 dezenas, seis apostas com 19 números e apenas uma aposta quando são escolhidas 20 dezenas.

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O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta sexta-feira, 21, com prêmio estimado em 2 milhões de reais.

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