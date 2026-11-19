A incorporadora catarinense Lotisa prepara a construção de um arranha-céu de aproximadamente 400 metros de altura em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, com participação da divisão global de supertorres da WSP. Segundo a incorporadora, a contratação representa o primeiro projeto brasileiro da divisão especializada da consultoria internacional, que participou de empreendimentos como o One World Trade Center, em Nova York, e o The Shard, em Londres.

O edifício, com mais de 100 andares e valor geral de vendas (VGV) superior a 2 bilhões de reais, será construído na Avenida Brasil, na região central de Balneário Camboriú. O terreno tem 4.926 metros quadrados e é avaliado em mais de 200 milhões de reais. A previsão apresentada pela Lotisa é de lançamento comercial até o fim de 2026.

A WSP ficará responsável por frentes de engenharia estrutural, geotecnia, sistemas prediais e transporte vertical. A complexidade da obra também exigiu estudos aerodinâmicos em túnel de vento, conduzidos pela canadense RWDI, especializada no comportamento de edifícios de grande altura.

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O projeto já passou por uma etapa relevante de estudos de fundação, com a aplicação de 2.107 toneladas de carga sobre uma estaca do tipo hélice contínua, resultado apresentado pela incorporadora como recorde nacional em uma fundação residencial. O teste serviu para avaliar o desempenho do sistema que sustentará a futura torre.

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“Quando decidimos desenvolver um edifício dessa dimensão, entendemos que a engenharia precisava estar no centro do projeto desde o primeiro dia”, afirma Fábio Inthurn, fundador e CEO da Lotisa. Segundo o empresário, a contratação de especialistas com experiência internacional em supertorres busca reduzir riscos técnicos e incorporar práticas utilizadas em alguns dos projetos mais complexos da construção civil.

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O empreendimento marca a entrada da Lotisa no mercado imobiliário de Balneário Camboriú, depois de mais de duas décadas de atuação concentrada em Itajaí e na Praia Brava. Além da WSP e da RWDI, o projeto reúne a Bosio Arquitetura, a Aflalo/Gasperini Arquitetos, o escritório de João Armentano e o paisagista Alex Hanazaki.