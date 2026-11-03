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Loro Piana desembarca no Brasil e reforça ofensiva de luxo da JHSF

Grife italiana inaugura primeira loja na América Latina no Shopping Cidade Jardim, que prepara novas operações de Chanel, Hermès e Tiffany

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 18h03 | Atualizado em 3 nov 2026, 19h23
Dois homens brancos, um com barba grisalha e outro com barba por fazer, sorriem para a câmera. Ambos vestem camisas sociais claras e blazers escuros, em frente a uma parede de tijolos marrons com o logotipo branco da Loro Piana
Robert Harley, Diretor Geral JHSF Malls, e Augusto Martis, CEO da JHSF Participações (Divulgação/Divulgação)
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A italiana Loro Piana escolheu o Shopping Cidade Jardim, da JHSF, em São Paulo, para inaugurar sua primeira loja na América Latina. A boutique, com 304 metros quadrados, abre as portas nesta quinta-feira, 5, e será operada diretamente pela grife, em parceria exclusiva com a companhia brasileira. A chegada é mais um capítulo da ofensiva da JHSF para transformar o empreendimento em um dos principais destinos do varejo de ultraluxo na região.

A inauguração ocorre em meio à maior expansão da história do Cidade Jardim. Em julho, o shopping recebeu a maior loja da Dior na América Latina, com 1.010 metros quadrados. Em setembro, inaugurou a CJ Fashion, loja de departamentos com mais de 4 mil metros quadrados, e, em outubro, foi a vez da primeira unidade regional da Alaïa. Fusalp e Assouline também integram a lista de marcas internacionais que escolheram o empreendimento para estrear no continente.

A próxima leva de inaugurações promete elevar ainda mais a aposta no consumidor de alta renda. Estão previstas ampliações das lojas da Hermès e da Prada, além de uma nova operação da Chanel, com cerca de 1.200 metros quadrados. A Tiffany & Co. prepara uma unidade de aproximadamente 480 metros quadrados, que deverá abrigar o primeiro VIC Apartment da joalheria no mundo instalado dentro de um shopping center. Na gastronomia, o Cidade Jardim receberá a primeira unidade sul-americana do restaurante Carbone e uma operação do Loulou.

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A expansão acrescentará 3.400 metros quadrados de área bruta locável, com entregas programadas até o primeiro semestre de 2027. Ao fim do projeto, o empreendimento deverá alcançar aproximadamente 52 mil metros quadrados de área total.

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Para a JHSF, o avanço das grifes internacionais tem reflexos que vão além do prestígio das vitrines. O Cidade Jardim registrou crescimento de 18,8% nas vendas em 2025 e encerrou o segundo trimestre deste ano com 100% de ocupação. A concentração de marcas de ultraluxo fortalece a estratégia da companhia de ampliar a geração de receitas recorrentes com empreendimentos voltados ao público de maior poder aquisitivo.

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