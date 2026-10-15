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Lopes aposta na venda de imóveis no exterior para brasileiros

Nova operação imobiliária projeta movimentar R$ 50 milhões até 2027, com foco na diversificação patrimonial e na busca por renda em moeda forte

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 15h00
Castelo de pedra medieval no topo de uma colina rochosa, com um jardim formal de arbustos aparados e lavanda roxa em primeiro plano, sob céu azul claro
Marvão, Portugal -  (Valmir Moratelli/VEJA)
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A Lopes Mundi, operação imobiliária internacional ligada à marca Lopes, projeta movimentar mais de 50 milhões de reais em vendas de imóveis no exterior até 2027. Fundada por Oscar Conti, Thaís Conte e Fábio Gioppo, a empresa aposta no interesse de brasileiros em diversificar o patrimônio e obter renda em moeda forte. A operação prevê uma carteira de mais de 100 imóveis em países como Itália, Portugal e Espanha, com opções voltadas tanto a investidores quanto a brasileiros interessados em morar fora do país.

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