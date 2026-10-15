Lopes aposta na venda de imóveis no exterior para brasileiros
Nova operação imobiliária projeta movimentar R$ 50 milhões até 2027, com foco na diversificação patrimonial e na busca por renda em moeda forte
A Lopes Mundi, operação imobiliária internacional ligada à marca Lopes, projeta movimentar mais de 50 milhões de reais em vendas de imóveis no exterior até 2027. Fundada por Oscar Conti, Thaís Conte e Fábio Gioppo, a empresa aposta no interesse de brasileiros em diversificar o patrimônio e obter renda em moeda forte. A operação prevê uma carteira de mais de 100 imóveis em países como Itália, Portugal e Espanha, com opções voltadas tanto a investidores quanto a brasileiros interessados em morar fora do país.