Loovi negocia aporte de 100 milhões de reais para acelerar expansão

O empresário Quézide Cunha, fundador da seguradora digital Loovi, prepara uma nova etapa de expansão depois que a LTI Seguros, empresa do grupo, recebeu a licença definitiva da Susep, órgão responsável por regular e fiscalizar o setor. A autorização permitirá à companhia oferecer novas coberturas e avançar no segmento de veículos de maior valor. “Muda nosso nível de operação”, afirma Cunha.

A Loovi negocia um aporte de 100 milhões de reais para expandir os negócios e prepara a entrada nos seguros de motos e caminhões. O grupo projeta faturar 250 milhões de reais neste ano.