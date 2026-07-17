Lola From Rio completa 15 anos com faturamento de R$ 550 milhões

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A Lola From Rio celebra 15 anos com faturamento de R$ 550 milhões e forte expansão global. Pioneira em ESG e na valorização da diversidade capilar, a marca brasileira de cosméticos veganos mira acelerar sua presença nos EUA, consolidando-se como uma plataforma de beleza mundial com identidade única.

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A Lola From Rio completa 15 anos em um momento de forte expansão. A marca brasileira de cosméticos capilares alcançou faturamento de 550 milhões de reais e registrou crescimento médio anual de cerca de 50% nos últimos cinco anos. Presente em mais de 80 países, a empresa já obtém aproximadamente 30% da receita no mercado internacional e prepara uma nova fase de expansão, com foco nos Estados Unidos.

Para Pedro Taguchi, presidente da Lola From Rio, um dos principais diferenciais da empresa foi apostar, desde o início, em práticas que hoje fazem parte da agenda ESG. “Muito antes de esse tema ganhar espaço, a gente já se preocupava com meio ambiente, desenvolvendo produtos veganos, embalagens de vidro e fórmulas com menos água”, afirma.

A brasilidade também faz parte da identidade da marca, criada originalmente no Rio de Janeiro. Enquanto boa parte da indústria apostava em produtos voltados ao alisamento dos fios, a Lola investiu em fórmulas veganas e em uma comunicação voltada para a valorização dos cabelos cacheados e da diversidade dos diferentes tipos de cabelo. “Quando todo mundo falava em alisar o cabelo, a gente falava em empoderar o cacho. Quando o mercado apostava em química, nós apostávamos em cosméticos veganos”, diz o executivo.

A estratégia também foi sustentada pelo lançamento constante de novos produtos e pela ampliação dos canais de distribuição. Atualmente, a companhia conta com cerca de 200 produtos no portfólio, incluindo linhas como Morte Súbita, Rapunzel, Densidade e Danos Vorazes. Segundo Taguchi, a combinação entre inovação, fortalecimento da marca e expansão comercial foi determinante para o desempenho dos últimos anos. “Conseguimos ampliar nossa presença em diferentes canais sem perder nossa identidade, o que nos permitiu crescer consistentemente acima do mercado”, afirma.

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O próximo passo dessa estratégia é acelerar a operação nos Estados Unidos. Para isso, a companhia estruturou um centro de distribuição em Dallas, no Texas, que atende varejistas como Walmart, Target, CVS e Amazon e permite reduzir prazos de entrega em um dos mercados considerados prioritários para a expansão. A estratégia também ganhou força com a integração ao Grupo Bora Brasil, que reúne as marcas Lola From Rio e Skala, ampliando a capacidade produtiva, logística e de distribuição da companhia. “Nossa grande etapa agora é crescer com mais força nos Estados Unidos. Hoje temos uma equipe dedicada ao internacional e um centro de distribuição em Dallas para acelerar essa operação”, afirma Taguchi.

Para sustentar esse novo ciclo de crescimento, a companhia também ampliou os investimentos em marketing, inovação e desenvolvimento de novas categorias de produtos. A estratégia é consolidar a Lola From Rio como uma plataforma de beleza com alcance global, levando a identidade brasileira para novos mercados. “No primeiro momento, a marca fez a empresa crescer. Agora chegou a hora de a empresa ajudar a marca a crescer”, conclui Taguchi.