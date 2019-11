LoL, Barbie e super-heróis são vendido em esquema 2×1 na Black Friday

Cerca de 44% dos brasileiros vão aproveitar a Black Friday para comprar presentes de Natal. A data é uma boa para adiantar as lembranças das crianças, com várias promoções de brinquedos. A Ri Happy, por exemplo, vai vender bonecas LOL, Barbies e super-heróis da DC Comics em esquema 2×1. Lojas físicas e lojas online entraram no clima da promoção e oferecem até 70% de desconto em brinquedos. Confira:

Ri Happy

Desta quinta-feira, 28, até segunda-feira, a Ri Happy vende bonecas LoL, Barbies e outros itens ‘dobrado’: na compra de um produto selecionado, outro igual sai grátis. As bonecas surpresas LoL tem kits a 199,80 reais para as tradicionais minibonecas, saindo cada a 99,95 reais. Há duas Barbies vendidas a 49,90 reais, e kits de slime a partir de 39,90 reais. A promoção vale tanto para e-commerce quanto para as lojas físicas.

Amazon

Além de eletrônicos, a Amazon também faz promoção de brinquedos. A partir das 20h, a boneca Baby Alive Baby Shark, inspirada na música-chiclete infantil, é vendida com desconto de 60%: de 249,90 reais por R$ 99,90. A pelúcia interativa Plum, filhote de panda, caiu 70%, de 999.90 reais para 299,90 reais.

Lojas Americanas

As lojas físicas da Americanas farão promoções de Black Friday a partir da meia noite de quinta para sexta-feira, mas já há brinquedos em esquenta na Black Friday. O Playstation 4 1TB Slim com três jogos é vendido a 1.999 reais, o controle extra do Play 4 com o jogo Fortnite sai a 199,99 reais.

Armarinhos Fernando

Na sexta-feira, a loja de comércio popular de São Paulo, Armarinhos Fernando, faz ações de Black Friday voltadas exclusivamente para brinquedos, com descontos de até 70%. A miniatura Casinha Surpresa Adotando Animal cai de 17,99 reais para 5,99 reais. Já um Patins com LED será vendido com 45%, de 359,90 reais por 199,99 reais.