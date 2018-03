Casas Bahia, Pontofrio e Carrefour oferecem descontos

Comemorado no dia 15 de março, o Dia do Consumidor é mais uma daquelas datas criadas pelo comércio para incentivar o consumo e aquecer as vendas. A data, que coincide com a semana de aniversário do Código de Defesa do Consumidor, foi criada nos Estados Unidos em 1962.

O varejo brasileiro já incorporou em seu calendário de comemorações a Black Friday, data celebrada nos Estados Unidos um dia após o feriado de Ação de Graças (Thanksgiving), que acontece em novembro, e promete descontos arrasadores.

Diferentemente de lá, o comércio brasileiro deve festejar a data com promoções e descontos. Em alguns casos, as promoções valem para a semana toda, não apenas para o Dia do Consumidor.

A Via Varejo, empresa que reúne Casas Bahia, Extra e Pontofrio, vai realizar promoções para atrair o consumidor. O diretor-executivo de operações, Paulo Naliato, e o diretor de marketing, Othon Vela, dizem que o Dia do Consumidor não chega a ser a Black Friday, que é a data de venda de maior relevância hoje, mas está crescendo.

“O consumidor já entendeu [que a data é uma oportunidade de compra]”, diz Naliato. Se o segundo semestre é melhor para vendas, por ter a própria Black Friday e o Natal, neste ano, especificamente, o primeiro semestre tem a Copa do Mundo, que também deve atrair os consumidores para a compra de produtos, principalmente televisores e celulares.

Varejo

Os grandes varejistas devem fazer campanha maciça para atrair o consumidor. Nos hipermercados e supermercados Carrefour, os clientes cadastrados no programa de desconto ganham 10% no valor total da compra (no máximo de 75 reais de abatimento), com exceção de eletro, pneus e tabaco. Nos postos da rede, o desconto é de R$ 0,10 por litro em todos os combustíveis, exceto no Rio de Janeiro. Já na loja on-line, as ofertas são de 5% a 10% de desconto em itens não alimentares.

No Extra, está programado o “Ofertaço do Consumidor”. Das 7h à meia-noite do dia 15 haverá descontos de 20% a 50% nos produtos. Um exemplo são as cervejas especiais, que terão 50% de desconto. Já os vinhos serão vendidos por 40% a menos. As drogarias da rede oferecerão descontos de 25% em todos os dermocosméticos quando ativados por meio do aplicativo.

A Casas Bahia está com a promoção “Compre e Ganhe” até o dia 17 de março – na compra de um item, o cliente ganha outro produto selecionado por mais 1 centavo. Exemplo: ao comprar um refrigerador, o cliente leva um fogão de quatro bocas. E, para homenagear o consumidor, a loja posta em seu perfil no YouTube histórias de clientes que realizaram os seus sonhos comprando o que faltava em casa ou no trabalho. “Tem a história da Morena da Cocada, que veio de Pernambuco para São Paulo e vende cocada na rua. Ela adquiriu os equipamentos na Casas Bahia e hoje sustenta a família”, exemplifica Vela. Há ainda a história do rapaz que comprou a câmera na loja e hoje é youtuber.

No Pontofrio, haverá a participação do jornalista Evaristo Costa, que recentemente deixou o emprego na TV Globo para morar em Londres. Em vídeos na internet, ele postará promoções e dicas para os seguidores que querem descomplicar a vida. No Dia do Consumidor, haverá ofertas e parcelamento em até 24 vezes sem juros com o cartão da loja e em produtos selecionados. “Abrange móveis, tecnologia e linha branca”, diz Naliato.