Lojas registram mais de 2 mil reclamações nas primeiras horas da Black Friday

Descontos da Black Friday levam clientes ao Walmart de Osasco

As cinco lojas com mais reclamações na Black Friday totalizaram 1.100 queixas nas primeiras 11 horas desta sexta-feira, de acordo com o sites Reclame Aqui. Ao todo foram mais de 2 mil reclamações contra 186 empresas entre lojas físicas, virtuais e bancos. Nas primeiras 12 horas do evento no ano passado, os consumidores fizeram 3.500 reclamações. “A maior diferença que notamos neste ano é um amadurecimento do consumidor, que sabe reclamar melhor e está, desde bem antes da Black Friday, atento a eventuais problemas que possam acontecer”, disse o diretor executivo do Reclame Aqui, Edu Neves, em comunicado.

A empresa com maior número de reclamações nas primeiras 11 horas da Black Friday foi o Submarino, com 383 queixas. Para se ter ideia, a companhia recebeu em média 29 notificações por dia nos últimos seis meses. Na sequência estavam Americanas.com (311 queixas), Saraiva (252 queixas), Netshoes (92 reclamações) e Extra.com.br (62 reclamações).

Entre os principais motivos de descontentamento dos consumidores estão propagandas enganosas, preços maquiados e erros no processamento dos pedidos nos sites das lojas.

Durante a madrugada, muitos sites ficaram fora do ar devido ao grande número de acessos. Mas, desde o amanhecer, consumidores também relatavam problemas com preços, condições de pagamento, entregas e falta de produtos. O Reclame Aqui informou que somente nas primeiras 11 horas da Black Friday de 2014 o site superou o número de visitantes observado em toda a Black Friday de 2013, com previsão de mais de 1 milhão de acessos nesta sexta-feira.