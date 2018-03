Lojas Americanas planejam abrir cerca de 200 unidades em 2018

As Lojas Americanas planejam inaugurar cerca de 200 novas unidades neste ano, sendo que dez já foram abertas e outras noventa já foram contratadas, disse o diretor financeiro da rede de varejo, Carlos Padilha.

O número estimado para este ano fica em linha com 2017, quando a empresa abriu um total recorde de 195 lojas, entrando em 85 novas cidades.

Em relação às lojas de conveniência, com seis unidades abertas no ano passado, Padilha afirmou que a empresa vem estudando formas de melhorar o projeto para ganhar mais mercado e expandir no negócio. “A gente vê potencial incrível de abrir uma quantidade enorme no Brasil (de lojas de conveniência)”, disse o executivo em teleconferência nesta quinta-feira, sem detalhar a quantidade de lojas.

Na véspera, a empresa divulgou seu resultado do quarto trimestre, com alta de 11,4% no lucro ante um ano antes, para 284,7 milhões de reais. O lucro ante de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 1,9%, para 849,1 milhões de reais, enquanto a margem Ebitda ajustada recuou 1,5 ponto percentual no período, para 22,1%.

A queda na margem, segundo a empresa, reflete o aumento das despesas operacionais no período devido ao maior número de lojas abertas.

INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Em relação à Let’s, nova empresa da Lojas Americanas e da B2W, Padilha afirmou que a companhia foi criada para fazer gestão dos ativos de logística das duas e criar mais sinergias conforme as empresas ganham escala.

“Nosso negócio é de escala e como um dos principais pilares do nosso negócio é a logística, esse também é de escala”, disse o executivo.

Segundo o executivo, nada muda do ponto de vista societário e contábil das companhias com a criação da Let’s. Cada uma seguirá com seus ativos e a Let’s fará a gestão de forma combinada.

“Se tiver um trabalho que é das duas e por conta disso tenha que fazer um rateio de despesas, vamos fazer isso”, disse.