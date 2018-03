Loja de brinquedos Toys ‘R’ Us fecha as portas nos EUA

A loja de brinquedos Toys ‘R’ Us liquidará suas 735 unidades nos Estados Unidos, anunciando o fim de um pilar dessa indústria, mergulhada em problemas financeiros. O anúncio foi feito em um comunicado divulgado nesta quinta-feira. A empresa é líder em vendas de brinquedos no mundo e faturou a 6,8 bilhões de dólares (21,1 bilhões de reais) em 2017.

O grupo pretende fazer uma reorganização e iniciar um processo de venda para seus negócios no Canadá, na Ásia, na Alemanha, na Áustria e na Suíça. A Toys ‘R’ Us disse que estuda o que fazer com suas atividades nos outros locais no exterior, entre elas as lojas na Espanha, em Portugal, na França, na Polônia e na Austrália. Apesar do fechamento das lojas americanas, as operações nos outros países continuam normalmente, segundo a empresa.

A Toys ‘R’ Us tem sua base em Wayne, Nova Jersey, e seu quadro de funcionários nos Estados Unidos representa mais da metade das 65.000 pessoas que emprega no total. A empresa disse que vai detalhar “em breve” o projeto de liquidação de suas lojas americanas e o fim de suas atividades.

“O grupo e seus conselheiros vão se esforçar para minimizar o impacto da liquidação nos mercados canadenses e no exterior”, afirmou o presidente da Toys’R’Us, David Brandon, citado no comunicado.

A Toys’R’Us se declarou em situação de quebra em setembro de 2017, recorrendo ao capítulo 11 da legislação americana sobre falências. Ele permite a uma empresa continuar funcionando normalmente enquanto negocia com seus credores.

“Estou muito decepcionado com o resultado, mas não temos mais apoio financeiro para continuar com as operações da companhia nos Estados Unidos”, declarou Brandon.