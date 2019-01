Loja brasileira da Miniso bate recorde mundial de vendas

A Miniso, mais conhecida como a rival da Daiso, inaugura hoje sua segunda loja no Brasil. A unidade funcionará no Shopping Center, na avenida Paulista, região central de São Paulo.

A primeira Miniso em território brasileiro foi inaugurada no sábado no shopping Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Segundo a rede, a loja do Ibirapuera bateu o recorde mundial diário de faturamento no dia da inauguração.

Com esse desempenho, a loja do Ibirapuera já é considerada o principal destaque da rede no mundo. A Miniso conta com mais de 2.000 lojas e está presente em 50 países, como Japão, Estados Unidos, Canadá, Coreia, China, Austrália, México e Alemanha.

Diante do sucesso, a inauguração do Shopping Center 3 contará com a presença do cofundador e designer-chefe da marca, o japonês Miyake Junya.

A empresa planeja fechar o ano com 50 unidades em São Paulo, sendo 20 na capital e outras 30 no interior. O investimento inicial para operar no país chega a 4,8 milhões de reais. Em seguida, a Miniso expandirá suas operações para a Argentina.

A rival Daiso faz sucesso por vender produtos com preço médio de 7,99 reais. Na Miniso, os valores que variam de 3 reais a 200 reais, com preço médio de 9,90 reais.

Esse formato é popular no Japão por vender produtos dos mais diversos segmentos pelo mesmo preço, como as antigas lojas de 1,99. No Japão, as lojas costumam vender tudo por uma moedinha de 100 ienes, equivalente a 2,87 reais.

Inicialmente, a Miniso vai oferecer produtos em oito categorias: dia a dia, bem-estar, esporte e fitness, papelaria, acessórios, vestuário, produtos sazonais e bolsas. A rede pretende incluir novas categorias daqui a três meses – eletrônicos, produtos de beleza, brinquedos e alimentos.