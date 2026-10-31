Logística deve consumir R$ 2,2 trilhões das empresas brasileiras em 2026
Pesquisa da Ilos aponta que companhias projetam alta de quase 10% nos custos de transporte e de 7% nos de estoque, pressionadas por gargalos de infraestrutura
As empresas brasileiras estão pessimistas com quanto gastarão com logística no próximo ano. Segundo a consultoria Ilos, seus clientes projetam uma alta de quase 10% nos custos com transporte e de 7% nos de estoque, refletindo os gargalos de infraestrutura que ainda afligem o país. Em 2026, a Ilos estima que as despesas das companhias com logística somarão 2,2 trilhões de reais.
Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31