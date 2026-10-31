Logística deve consumir R$ 2,2 trilhões das empresas brasileiras em 2026

Ler Resumo





Empresas brasileiras preveem um aumento significativo nos gastos com logística para o próximo ano. A consultoria Ilos aponta projeções de alta de 10% nos custos de transporte e 7% nos de estoque, resultado dos gargalos de infraestrutura. Em 2026, as despesas podem atingir 2,2 trilhões de reais. Entenda os desafios e impactos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As empresas brasileiras estão pessimistas com quanto gastarão com logística no próximo ano. Segundo a consultoria Ilos, seus clientes projetam uma alta de quase 10% nos custos com transporte e de 7% nos de estoque, refletindo os gargalos de infraestrutura que ainda afligem o país. Em 2026, a Ilos estima que as despesas das companhias com logística somarão 2,2 trilhões de reais.

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31