Loggi recruta brasileiros para 100 vagas de tecnologia em Portugal

A Loggi, startup de logística, está recrutando 100 pessoas para trabalharem em Portugal, no escritório de tecnologia da empresa que será aberto em janeiro em Lisboa, capital portuguesa. A Loggi entrou este ano para o time das startups unicórnios brasileiras: clube das empresas de tecnologia com valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares.

As oportunidades são destinadas para as áreas de Software Engineering (Engenharia de Software), PM (Gerenciamento de Produto), UX (Experiência do Usuário), UI (Interface do Usuário), Data (Tecnologia da Informação) e People (Recursos Humanos). O processo seletivo será o mesmo aplicado no Brasil, contando com entrevistas nas áreas técnicas, de cultura e Recursos Humanos. Os interessados de todo o Brasil podem se inscrever na página de carreiras da empresa.

Os salários oferecidos e benefícios não foram informados, mas a startup afirma que estão de acordo com as políticas portuguesas. Além disso, auxiliará os selecionados na obtenção do visto de trabalho e acomodação.

“O mercado de Tecnologia está bem aquecido em Portugal e Lisboa é o polo do momento. Encontram-se muitas oportunidades de aprendizado e trocas de conhecimento por lá, novas formas de trabalho e convivência com profissionais do mundo todo”, afirma Eduardo Thuler, gerente da empresa em Portugal. Segundo a startup, a iniciativa faz parte de uma estratégia para crescimento e qualificação da mão de obra. O objetivo é formar um time de 1000 engenheiros de software até 2021.