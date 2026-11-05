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L’Occitane au Brésil estreia no iFood com distribuição de amostras de produto de edição limitada

Marca chega ao marketplace em quatro capitais; ação promocional será realizada em pedidos de sobremesas em São Paulo e Rio de Janeiro

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 17h00
Dois smartphones exibem telas de um aplicativo de compras. À esquerda, a página inicial da loja LOccitane au Brésil - Higienópolis com kits e presentes. À direita, a página de um produto específico, o Hidratante Desodorante Corporal Pudim LOccitane au Brésil 200ml, com descrição e preço de R$ 99,99, e um botão Adicionar à sacola
L'Occitane au Brésil no iFood (L'Occitane au Brésil/Divulgação)
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A L’Occitane au Brésil começou a vender seus produtos pelo iFood. A estreia no marketplace da plataforma de delivery já ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre e integra a estratégia da marca de ampliar os canais de venda e oferecer entregas mais rápidas. A notícia foi compartilhada com exclusividade com Veja Negócios.

Os produtos estão disponíveis na aba Shopping do iFood, com possibilidade de entrega no mesmo dia ou em poucos minutos, pela modalidade Turbo. A parceria faz parte dos esforços da plataforma para ampliar a oferta de itens de beleza e cuidados pessoais, além das categorias tradicionais de alimentação e mercado.

“O quick commerce é uma das frentes que impulsionam nossa estratégia de consumer first”, afirma Pierre-Emmanuel Joffre, CEO da L’Occitane au Brésil. “Ao combinar conveniência, agilidade na entrega e facilidade de acesso aos nossos produtos, ampliamos as possibilidades de conexão com os consumidores.”

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Para marcar a chegada ao aplicativo, as empresas também lançaram uma ação promocional que distribuirá amostras do novo hidratante de pudim em pedidos de sobremesas selecionadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O produto faz parte de uma linha gourmand em edição limitada, desenvolvida em parceria com a Nestlé Moça e anunciada em outubro.

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A campanha de lançamento foi desenvolvida pelo iFood Ads, vertical de mídia e negócios do aplicativo, e abrange pontos de entrega selecionados nas regiões metropolitanas participantes. Consumidores que fizerem pedidos em estabelecimentos parceiros das categorias de Doces, Confeitaria e Açaí poderão receber duas amostras do hidratante junto com a encomenda. “Em vez de apenas apresentar um lançamento de beleza na tela, nós desenvolvemos uma descoberta sensorial para o cliente”, diz Ana Paula Duarte, diretora sênior de iFood Ads.

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