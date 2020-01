‘Lobo de Wall Street’ vem ao Brasil e dará curso de vendas a R$ 6.000

Jordan Belfort, ex-corretor de bolsa de valores em Nova York que inspirou o filme O Lobo de Wall Street, virá ao Brasil para participar de um evento de tecnologia e inovação, o Gramado Summit, que acontecerá de 5 a 7 de agosto na cidade de Gramado, na serra gaúcha. O personagem foi eternizado nas telas do cinema por Leonardo DiCaprio, no filme dirigido por Martin Scorsese.

Acusado por crimes de lavagem de dinheiro e de fraude de valores mobiliários, Belfort foi preso em 2003, após fechar acordo de delação premiada com o FBI. Depois de quatro anos de cadeia, ele escreveu um livro contando suas experiências, que serviu de inspiração para o filme. Hoje, Belfort segue a carreira de palestrante motivacional, ensinando técnicas de vendas.

Nesta nova passagem pelo Brasil, o ex-corretor ministrará um curso de três horas sobre estratégias de venda para um grupo de 100 pessoas. O valor da aula é de 6.000 reais, com direito a acesso a outras atrações do evento e a um certificado assinado pelo autor. Além do curso, Belfort fará uma palestra de uma hora na abertura do evento – pelo ingresso de 890 reais. “Tendo informação e conhecimento técnico, qualquer pessoa pode chegar muito longe”, afirmou Belfort, sobre a persistência e a qualificação que os vendedores precisam desenvolver, durante uma videoconferência no lançamento do evento.

A escolha de Belfort como participante é estratégica, segundo o CEO do evento Marcus Rossi. “Ele é a grande referência global em vendas nos últimos anos. E o desenvolvimento social e econômico passa justamente pelas mãos dos vendedores, independentemente do mercado em que atuam.” Além do “Lobo de Wall Street”, o evento terá outros 140 palestrantes, das áreas de empreendedorismo, finanças, vendas, marketing e tecnologia.