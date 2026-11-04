Livro percorre 250 anos de relações entre Brasil e Estados Unidos

Boa Vizinhança, livro de Gustavo Pessoa, professor de finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV), percorre os 250 anos de relações entre Brasil e Estados Unidos. A obra aborda temas como a industrialização brasileira, as disputas nucleares, as tensões comerciais envolvendo tarifas e o embate mais recente em torno do Pix.

Pessoa dedicou dois anos à produção do livro, que define como uma leitura leve e acessível para quem deseja compreender a dinâmica das relações entre as duas maiores economias do continente americano. “O livro buscou reconstruir mais de 200 anos de história a fim de que o leitor possa fazer sua própria análise de como serão os próximos passos dessa relação”, afirma o autor em entrevista à VEJA.

A obra já está disponível para pré-venda na Amazon. O lançamento oficial será realizado no dia 8 de dezembro, a partir das 19 horas, na Livraria da Vila, na região da Avenida Paulista, em São Paulo.