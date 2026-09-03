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Livro de empresária que largou negócio de sucesso estreia entre os mais vendidos antes da Bienal

Alcione Albanesi lança nesta sexta-feira “Coragem de Transformar”; direitos autorais da obra serão destinados aos Amigos do Bem

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 17h00 | Atualizado em 3 set 2026, 20h17
Mulher de cabelos castanhos e óculos escuros, sorrindo, em meio a dezenas de crianças e adolescentes com camisetas amarelas. Ao fundo, um prédio com a placa Amigos do Bem
Alcione Albanesi, do Amigos do Bem (Divulgação/Divulgação)
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O novo livro da empresária Alcione Albanesi chegou à lista dos mais vendidos da VEJA antes mesmo da sessão oficial de lançamento, marcada para esta sexta-feira, 4, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. “Coragem de Transformar — A escolha que mudou tudo”, publicado pela Editora Gente, terá sessão de autógrafos das 12h às 13h.

A trajetória que dá nome ao livro inclui uma das decisões empresariais mais incomuns do mercado brasileiro. Albanesi fundou a FLC Lâmpadas e transformou a companhia em líder do segmento, com participação próxima de 40% do mercado. Em 2014, quando a empresa faturava cerca de 300 milhões de reais e crescia 30% ao ano, vendeu o negócio para se dedicar integralmente ao Amigos do Bem.

É justamente essa mudança de rota que serve de fio condutor para a obra. Albanesi relata os bastidores da carreira empresarial, a expansão internacional dos negócios e a decisão de trocar a vida corporativa pelo trabalho social no sertão nordestino.

Hoje, o Amigos do Bem atua em centenas de povoados de Pernambuco, Alagoas e Ceará, com projetos de educação, geração de renda, saúde, acesso à água e moradia. Todos os direitos autorais de “Coragem de Transformar” serão revertidos para a organização.

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A estreia antecipada entre os mais vendidos dá ao lançamento na Bienal um ingrediente adicional: o livro chega ao evento já com demanda registrada no mercado, antes de Albanesi sentar à mesa de autógrafos.

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