Livraria Cultura fecha lojas da Fnac por serem deficitárias

Em julho de 2017, a rede francesa Fnac pegou o mercado de surpresa ao vender toda sua operação no Brasil à Livraria Cultura. Pouco mais de um ano depois, a Cultura chegou ao mesmo entendimento dos antigos donos. Não vale mais a pena manter as lojas abertas.

No último final de semana, a Livraria Cultura fechou mais uma loja da Fnac. Pouco depois de fechar a mais antiga do país, inaugurada em 1999 no bairro de Pinheiros, em São Paulo, agora foi a vez da localizada na Avenida Paulista. Resta apenas uma no Brasil, em Goiânia (GO). No ano passado, no momento da compra, a Fnac mantinha 17 lojas.

Em nota, a Livraria Cultura afirma que não manterá aberta lojas deficitárias. “A Fnac francesa desistiu de atuar no Brasil no passado recente e o atual cenário de incertezas não nos permite fazer apostas arriscadas. Nossa estratégia, como já de conhecimento público, é a de ficar com poucas e ótimas lojas, buscando oferecer um serviço impecável ao consumidor”, diz em nota.

Segundo a empresa, o plano estratégico traçado para os próximos anos está sendo seguido à risca. “Manter unidades com boa performance, qualificar a experiência do cliente em loja e crescer significativamente no e-commerce”, diz a nota.

O foco atual da companhia é investir no canal digital, reforçado com a incorporação da Estante Virtual em 2017, e em espaços conceitos, como o inaugurado este ano em parceria com a Faber Castell.