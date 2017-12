Livraria Cultura compra e-commerce de livros Estante Virtual

A Livraria Cultura anunciou nesta terça-feira a compra do e-commerce de livros Estante Virtual. O valor da transação não foi divulgado.

Com a aquisição, a Livraria Cultura projeta um aumento de mais de 60% nas transações online durante os próximos dois anos.

Ainda segundo a Cultura, a compra faz parte do atual movimento de expansão da empresa, iniciado em julho de 2017 com a compra da Fnac no Brasil, inserindo no portfólio da livraria produtos eletrônicos e tecnológicos. Já a Estante Virtual é líder em marketplace de livros na América Latina, ou seja, na venda de produtos de terceiros — o negócio tem 4 milhões de clientes cadastrados e 17,5 milhões de livros vendidos.

“As práticas da Estante convergem com os valores da Cultura, uma empresa que começou sua história justamente alugando livros novos e usados. Hoje, mais do que nunca, acreditamos na importância de propagar a cultura do reuso no país. E, através dela, contribuir ainda mais com a democratização do conhecimento”, explicou o CEO da Livraria Cultura e da Fnac Brasil, Sergio Herz.