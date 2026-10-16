Livelo usa IA para reduzir desenvolvimento de projetos de nove meses para 60 dias
Empresa calcula que os benefícios da tecnologia já superaram os US$ 700 mil inicialmente estimados
Uma das maiores empresas de programas de pontos do país, a Livelo calcula que o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de sistemas gerou benefícios superiores aos 700 000 dólares estimados inicialmente. O ganho vem da redução dos prazos dos projetos: o Modo AI, ferramenta que ajuda clientes a acumular pontos, ficou pronto em 60 dias, ante os seis a nove meses previstos.