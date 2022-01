Litro da gasolina rompe a barreira dos oito reais no Rio de Janeiro

Pela primeira vez na história do plano real, o litro da gasolina ultrapassou a barreira dos oito reais. O patamar foi rompido em um posto na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde um posto comercializou o combustível a 8,029. O dado integra o relatório semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre 23 e 29 de janeiro.

Em média, o preço da gasolina em todo Brasil, ficou em 6,658 reais, mostrando estabilidade em relação ao levantamento anterior. O menor preço foi registrado em Carapicuíba, São Paulo, e ficou em 5,579, o litro.

O Diesel também permaneceu estável, sendo comercializado a 5,586 reais, em media. Já o Gás Natural Veicular (GNV) segue em tendência de alta, com o preço do metro cúbico girando em torno da média de 4,487 reais.

O último aumento dos combustíveis praticado pela Petrobrás ocorreu no dia 12 desse mês, mas o mercado espera novos reajustes, em função do aumento no valor do barril do petróleo no mercado internacional, pressionado principalmente pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.