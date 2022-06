Lira sobe o tom contra presidente da Petrobras após aumento de combustível

A forte reação logo após o anúncio do reajuste em 5% na gasolina e 14% no diesel ainda não veio do Palácio do Planalto. Quem deu o recado foi o presidente da Câmara dos Deputados e aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL). Em publicação feita em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 17, o deputado disse que o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, deveria “renunciar imediatamente”.

“Não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa – o Brasil – e, pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país”, compartilhou via Twitter. Lira vem articulando por projetos que diminuem a pressão sobre o preço dos combustíveis, como a limitação do ICMS nos produtos. A elevação de preços nas refinarias causa temores em Brasília que as articulações no Congresso não tenham efeito prático na ponta, isto é, no preço praticado ao consumidor.

José Mauro Coelho foi inidicado pelo governo federal em abril, após a recusa do economista Adriano Pires em assumir o comando da estatal após a demissão do general Joaquim Luna e Silva, que comandou a empresa por um ano. Em pouco mais de 40 dias no comando — e após um reajuste de 9% no valor do diesel — Coelho foi demitido e Bolsonaro indicou um novo presidente, Caio Mario Paes de Andrade, secretário do Ministério da Economia. Apesar da indicação de um novo mandatário, Coelho continua no comando da empresa porque o nome do novo presidente precisa passar pelo departamento de governança da estatal e, posteriormente, a uma assembleia de acionistas.

José Mauro Coelho é ex-servidor do Ministério de Minas e Energia. Ele ocupou a secretaria de petróleo, gás natural e biocombustíveis e a presidência do conselho de administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA). Assim como seus dois antecessores derrubados por Bolsonaro, Coelho é visto como um nome técnico e conta com boa avaliação do mercado financeiro. Durante sua gestão, apesar das pressões contrárias vindas de Brasília, ele anunciou dois reajustes no diesel e um na gasolina.

Renúncia

Nas últimas semanas, com a iminência de um novo reajuste que se confirmou nessa sexta-feira, a pressão do governo em cima de José Mauro Coelho cresceu. Para tentar agilizar a troca de comando, há o pedido de renúncia do atual presidente — como Lira explicitou.

O processo de troca vem sendo considerado lento pelo governo. A partir das indicações, os nomes são analisados por órgãos técnicos, inclusive o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Celeg). Só depois da aprovação dos nomes a empresa deverá convocar assembleia de acionistas para escolher os conselheiros. Anteriormente, a petroleira afirmou que as suas assembleias gerais estão sujeitas ao prazo mínimo de 30 dias entre a convocação e a realização.