Para manter quórum alto, Lira libera votação virtual da PEC das Bondades

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reabriu a sessão para a votação da PEC das Bondades por volta das 10h50 da manhã. A votação havia sido suspensa na noite de terça-feira 12, durante a votação dos destaques da Proposta de Emenda à Constituição que prevê um estado de emergência e um furo no teto de gastos de 41 bilhões de reais para turbinar benefícios sociais como o Auxílio Brasil. Depois de muita reclamação da oposição, Lira encerrou a sessão e convocou uma nova, ainda para esta manhã, liberando a votação toda a distância, isto é, sem necessidade de registro biométrico — o que pode ajudar na manutenção do quórum alto, necessário para a vitória do governo na matéria.

No início da tarde, a base governista conseguiu rejeitar o destaque que visava retirar o estado de emergência da PEC. A possibilidade de alteração era a que mais preocupava o governo, pois o texto se utiliza deste dispositivo para justificar o pagamento dos programas sociais durante o ano das eleições, o que é vedado pela lei eleitoral.

A manutenção do quórum, e posteriormente a mudança para votação virtual, foram mais das manobras de Lira para tentar agilizar a aprovação do texto, já que, assim que concluída pelas duas casas, segue para a promulgação do Congresso. Depois de protestos dos deputados da oposição, Lira disse que acataria a questão de ordem dos parlamentares para encerrar a sessão e convocou uma próxima para concluir a votação dos destaques do primeiro turno e do segundo turno da proposta.

Tumulto

Parlamentares da oposição afirmam que o presidente da Câmara passou por cima do regimento da casa ao reabrir a sessão com o mesmo painel, já que a manutenção do quórum só pode ser feita durante uma hora, e a sessão havia sido suspensa às 21h e retomada apenas às 10h50. Na ocasião, os sistemas de internet da Câmara e o sistema de votação caíram. Lira, então, suspendeu a sessão e chamou a Polícia Federal para investigar o apagão. Nesta manhã, a PF afirmou que abriu um procedimento preliminar para apurar o caso.

O quórum alto é importante porque o governo precisa de pelo menos 308 votos para evitar alterações no texto, o mesmo número mínimo necessário para a aprovação em segundo turno.

A Proposta de Emenda à Constituição 15, que tramita apensada da PEC 1 aprovada no Senado, prevê um aumento de 200 reais até o fim do ano no Auxílio Brasil, além da inclusão de 1,6 milhão de famílias no programa de transferência de renda. O projeto engloba ainda o aumento no vale-gás, um voucher de 1.000 reais para caminhoneiros e taxistas, além de subsídios para o etanol e transportes públicos.

Para poder pagar benefícios sociais, a PEC prevê furo de 41 bilhões de reais no teto de gastos e um drible na lei eleitoral, com a decretação do estado de emergência, permitindo o pagamento. A PEC das Bondades é uma das grandes apostas da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PP-AL), que almeja a reeleição.