Lira diz que votação final do arcabouço fiscal fica para agosto

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que a votação final do arcabouço fiscal deve ficar para agosto. A casa aprovou o texto em maio, mas devido alterações no Senado, precisa analisar novamente as mudanças antes que o texto vá à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Lira disse que haverá mínimas alterações do texto aprovado pela Câmara, mas o relatório ainda precisa ser disponibilizado aos líderes. Ou seja, deve prevalecer a versão aprovada anteriormente pela casa, com a possibilidade da volta do Fundeb e o Fundo Constitucional do DF de volta ao teto, o que fora retirado pelo Senado.

Nesta tarde, a a Câmara vota a proposta que retoma o voto de qualidade do Carf. O texto, que tramita em regime de urgência, travou a pauta para projetos durante a semana. A medida é uma das prioridades na agenda de Haddad, isto porque o texto é uma das frentes que o governo abriu para engordar a arrecadação — e fundamental para a sustentação do novo marco fiscal. Os processos tributários que correm no conselho superam a marca de 1 trilhão de reais, mas demoram a ser julgados. Em 2021, foram julgados cerca de 30 mil casos, com 47,6 bilhões de reais em discussão; no ano passado, apenas 11 mil casos foram apreciados, mas o montante foi de 132,5 bilhões de reais. E os casos não param de subir: saíram de 90,9 mil em 2021 para 92,4 mil em 2022. O parecer do deputado Beto Pereira (PSDB-MS), no Carf, manteve o voto favorável ao governo quando houver empate nas decisões do tribunal administrativo que julga causas tributárias. Desde 2020, o empate entre os julgadores beneficia o contribuinte, após alteração do Congresso. O parlamentar, no entanto, colocou no texto um acordo entre o governo e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que exclui as multas e juros cobrados dos contribuintes quando o julgamento for favorável ao Fisco pelo voto de qualidade.

