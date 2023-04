Lira confirma Cláudio Cajado, do PP, como relator do arcabouço fiscal

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta quinta-feira, 20, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA) como relator do arcabouço fiscal. O Projeto de Lei Complementar entregue nesta semana pelo governo federal ao Congresso prevê um novo conjunto de regras para substituir o teto de gastos. O novo marco fiscal combina regras de resultado primário, com a previsão de zerar o déficit no ano que vem, e uma regra que limita o crescimento das despesas a 70% da receita apurada.

“Com a celeridade que o País exige, informo que o relator do PL que trata do arcabouço fiscal será o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas. Reafirmo aqui nosso compromisso com o amplo debate na apreciação da matéria”, afirmou Lira no Twitter.

Próximo de Lira, Cajado está no oitavo mandato como deputado federal e era o favorito para assumir a relatoria do texto. No ano passado, assumiu como presidente em exercício do PP, Ciro Nogueira (PP-PI) ocupava o ministério da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro. Apesar do PP não ser base do governo Lula, a designação de um parlamentar próximo a Lira na relatoria deve dar celeridade a tramitação da matéria, além de aumentar o trânsito com deputados de outros partidos que também não fazem parte da base governista.

Por se tratar de um projeto de lei complementar, a proposta precisa da maioria absoluta para ser aprovada, isto é, 257 votos favoráveis na Câmara, para depois ir ao Senado.