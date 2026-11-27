A EFB, empresa nomeada pelo Banco Central para liquidar o Banco Master, marcou três depoimentos para a próxima semana. A EFB tenta recuperar imóveis ligados a Daniel Vorcaro nos Estados Unidos, avaliados em cerca de 1 bilhão de reais. Foram convocados representantes de empresas que teriam informações sobre esse patrimônio: o escritório de advocacia Quesada Valdes Rodriguez e a companhia Roluja.

A Roluja comprou uma mansão em Aspen, no estado do Colorado, por 40 milhões de dólares e, três anos depois, vendeu o imóvel por 77 milhões de dólares à Clear River Properties. Segundo a EFB, a Clear River comprou a mansão em benefício de Vorcaro.