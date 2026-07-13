LinkedIn vira novo “app de namoro”? Usuários transformam rede profissional em espaço para paquera

O LinkedIn, tradicionalmente conhecido como uma rede voltada para networking e oportunidades de carreira, vem sendo usado por um número crescente de pessoas para um propósito bem diferente: encontrar parceiros românticos. O fenômeno ganhou força nos últimos dias após reportagens internacionais destacarem a mudança de comportamento dos usuários e o aumento das interações com fins amorosos.

A tendência foi impulsionada por um levantamento da plataforma de currículos Zety, obtida pelo veículo SFGATE, realizado com mais de mil trabalhadores norte-americanos. Segundo a pesquisa, uma em cada oito pessoas afirmou ter iniciado um relacionamento amoroso no LinkedIn, enquanto 20% disseram já ter pesquisado o perfil de um possível parceiro na plataforma antes ou durante um relacionamento.

Os dados também mostram que quase metade dos entrevistados considera as informações disponíveis no LinkedIn mais confiáveis do que aquelas encontradas em aplicativos de relacionamento. Para muitos usuários, o histórico profissional, a formação acadêmica e as conexões em comum funcionam como uma espécie de verificação de identidade, reduzindo a sensação de anonimato presente em outras plataformas. Apesar disso, a prática ainda divide opiniões. Cerca de 73% dos participantes defendem que o LinkedIn deve permanecer exclusivamente uma rede profissional, enquanto apenas 26% acreditam que o uso para fins românticos é aceitável. Entre os homens, a aceitação é mais do que o dobro da observada entre as mulheres.

A pesquisa também identificou diferenças geracionais. Millennials (33%) e integrantes da Geração Z (27%) aparecem como os grupos mais propensos a utilizar a plataforma para avaliar potenciais parceiros, enquanto a prática é menos comum entre usuários da Geração X e baby boomers.

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Ao mesmo tempo, especialistas alertam que o comportamento pode gerar situações desconfortáveis. O estudo mostra que 34% dos entrevistados afirmaram que se sentiriam incomodados ao receber mensagens de teor romântico pelo LinkedIn, enquanto 19% disseram que bloqueariam ou denunciariam o remetente. Apenas 16% afirmaram que encarariam a abordagem como um elogio.

O fenômeno também reflete uma mudança mais ampla no universo dos relacionamentos digitais. Com o desgaste de aplicativos tradicionais de namoro e a busca por conexões consideradas mais autênticas, usuários passaram a explorar plataformas originalmente criadas para outras finalidades, como LinkedIn, Reddit, Strava e Goodreads. Embora o LinkedIn esteja longe de substituir aplicativos como Tinder ou Hinge, a tendência evidencia como as fronteiras entre vida profissional e pessoal estão cada vez mais tênues na era das redes sociais, levantando discussões sobre privacidade, etiqueta digital e os limites do networking online.