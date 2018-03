Linkedin: as empresas preferidas dos brasileiros para trabalhar

A rede social profissional Linkedin divulgou nesta nesta quarta-feira a versão da sua lista Top Companies para 2018 (veja abaixo). O levantamento mostra quais são as empresas em que os brasileiros mais gostariam trabalhar. O ranking se baseia em dados de interações dos usuários com as companhias na plataforma – como interesse, engajamento, busca por vagas e o tempo em que os profissionais ficam nelas. A análise considera os dados de 32 milhões de contas no Brasil.

O topo da lista é ocupado pelo Itaú Unibanco, que melhorou sua posição em relação ao 4º lugar do ano passado. Outras três empresas do top 5 também estavam no ranking anterior – UOL (manteve o 2º lugar), Lojas Renner (passou de 18º para 4º) e GPA (de 1º para 5º).

Treze das 25 empresas deste ano são estreantes no ranking: Unimed, Bosch, Nestlé, Hospital Sírio Libanês, Pepsico, Accenture, Whirlpool Corporation, IBM, Johnson & Johnson, Walmart, Banco Santander, L’Oreal e Sanofi

O levantamento do Linkedin exclui a própria empresa e a Microsoft, sua controladora.