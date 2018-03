Linkedin agora permite pedir indicação para vagas a amigos

O famoso “quem indica” na hora de encontrar uma vaga de emprego também passa a funcionar na rede profissional Linkedin. O site agora oferece um botão para pedir indicação ao colega. Essa função só é possível porque o site mostra a lista de suas conexões de primeiro grau que trabalha em determinada empresa.

Segundo o Linkedin, as pessoas que buscam por empregos primeiro pensam em alguém que elas conhecem em determinada empresa antes de se candidatar.

Ainda de acordo com a rede social, cerca de 50% dos recrutadores dizem que as referências são a principal fonte de contratação de qualidade. E, depois de se inscrever para uma vaga, há quatro vezes mais chances de receber feedback de um recrutador daquela empresa.

Ao identificar uma vaga, o usuário pode visualizar quem são os conhecidos que trabalham e clicar em “solicitar indicação”. Uma janela vai abrir e o usuário pode escrever uma carta personalizada solicitando que a indicação seja feita. No próprio site há sugestões de como escrever um pedido.

O usuário do outro lado vai receber uma notificação e um e-mail avisando do pedido. A opção já está disponível para usuários no Brasil, tanto para a versão web como para os apps Android e iOS. O Linkedin possui 546 milhões de usuários em mais de 200 países, sendo 32 milhões só no Brasil,