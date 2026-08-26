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Linha 4-Amarela abre caminho para primeiro metrô fora da capital paulista

Extensão de 4 bilhões de reais até Taboão da Serra terá 3,3 quilômetros e deve receber 50 mil novos passageiros por dia a partir de 2030

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 15h00
Vista aérea de uma grande obra com três enormes buracos circulares no centro, cercados por terra vermelha e máquinas de construção. À direita, uma avenida movimentada com carros e ônibus. Ao fundo, prédios e vegetação urbana.
Obras da Linha 4 - Amarela (Divulgação/Divulgação)
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A expansão da Linha 4-Amarela começou a ganhar corpo em Taboão da Serra. As obras estão concentradas na escavação dos poços que darão acesso aos túneis da futura estação do município, a primeira da rede metroviária paulista fora da capital.

O projeto, de mais de 4 bilhões de reais, acrescentará 3,3 quilômetros à linha e duas novas estações — Chácara do Jockey, em São Paulo, e Taboão da Serra. A previsão é concluir as escavações dos túneis em 2028 e colocar a extensão em operação em 2030.

A obra deve acrescentar cerca de 50 mil passageiros por dia à Linha 4-Amarela. Quando o novo trecho estiver pronto, a viagem entre Taboão da Serra e a Estação da Luz deverá levar cerca de 28 minutos.

Uma das próximas etapas será a abertura do túnel a partir de Taboão em direção à Chácara do Jockey. Do lado da capital, outra frente avançará em direção à Vila Sônia, conectando a extensão à linha que já está em operação.

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