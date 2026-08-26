Linha 4-Amarela abre caminho para primeiro metrô fora da capital paulista

A expansão da Linha 4-Amarela começou a ganhar corpo em Taboão da Serra. As obras estão concentradas na escavação dos poços que darão acesso aos túneis da futura estação do município, a primeira da rede metroviária paulista fora da capital.

O projeto, de mais de 4 bilhões de reais, acrescentará 3,3 quilômetros à linha e duas novas estações — Chácara do Jockey, em São Paulo, e Taboão da Serra. A previsão é concluir as escavações dos túneis em 2028 e colocar a extensão em operação em 2030.

A obra deve acrescentar cerca de 50 mil passageiros por dia à Linha 4-Amarela. Quando o novo trecho estiver pronto, a viagem entre Taboão da Serra e a Estação da Luz deverá levar cerca de 28 minutos.

Uma das próximas etapas será a abertura do túnel a partir de Taboão em direção à Chácara do Jockey. Do lado da capital, outra frente avançará em direção à Vila Sônia, conectando a extensão à linha que já está em operação.